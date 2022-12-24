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Gecce Magazin Haberleri

Şeyma Subaşı yüzüğü gösterdi!

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığında olan Şeyma Subaşı, tektaş yüzüğünü sosyal medyada gözler önüne serdi.

Şeyma Subaşı yüzüğü gösterdi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-12-2022 09:48

Kısa süreli bir ayrılık yaşadığı Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile yeniden bir araya gelen Şeyma Subaşı evlilik hazırlığı yapıyor. Daha önce sevgilisiyle fotoğrafını “Karın olmak için sabırsızlanıyorum” notuyla yayınlayan ve düğün davetiyesinin fotoğrafını paylaşan Subaşı, bu sefer de yüzüğünü gösterdi.

Tektaşıyla bardak boyadı

Önceki gün kızı Melisa’yla birlikte Arnavutköy’deki bir seramik atölyesine giden Şeyma Subaşı, burada bardak ve tabak boyadı. O sırada çektiği görüntüleri de sosyal medyada paylaştı. Yaptığı paylaşımda en çok dikkat çeken ise tektaş pırlantası oldu.

 

 

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