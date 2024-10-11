Şeyma Subaşı yeni aşkını duyurdu: El ele poz verdi

Magazin dünyasının popüler isimlerinden Şeyma Subaşı, Instagram paylaşımlarıyla yine dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz günlerde gizemli bir kişiyle paylaştığı fotoğrafla merak uyandıran Subaşı'nın yanında yer alan kişinin kim olduğu sonunda ortaya çıktı. Ünlü fenomenin yeni sevgilisi, 33 yaşındaki Brezilyalı model Marlon Teixeira olarak belirlendi.

Çıkan aşk söylentilerine sessiz kalan Subaşı, bugün Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dedikoduları doğruladı. Yeni sevgilisiyle el ele verdiği bir pozu takipçileriyle paylaşan Subaşı, bu fotoğrafla yeni bir aşka yelken açtığını resmen ilan etti.

Subaşı, romantik paylaşımına "Çok fazla yükselen aşk, özgürlük dolu ve zaten akan doğal ve saf" notunu ekleyerek, yeni ilişkisindeki mutluluğunu gözler önüne serdi. Hayranları ise bu paylaşıma büyük ilgi gösterdi ve yorum yağmuruna tuttu. Şeyma Subaşı’nın bu aşkı magazin dünyasında uzun süre konuşulacak gibi görünüyor!