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Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi boşanmayı Paris'te kutladı!

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile Beykoz Adliyesi'nde gerçekleşen duruşmada tek celsede boşandı. Boşanmanın ardından ikili, Paris'te buluştu ve Paris Moda Haftası etkinliklerini birlikte takip ettiler.

Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi boşanmayı Paris'te kutladı!
SOSYETE
Yayın Tarihi : 03-10-2023 10:50

Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi, 3 Mayıs 2023 tarihinde Fas'ta sadece nikah kıyarak evlenmişlerdi.

Şeyma Subaşı'nın son sosyal medya paylaşımlarında nişan yüzüğü olmaması, takipçilerinin dikkatini çekti. Takipçileri, "Yüzüğün nerede?", "Cicim ayları bitti mi?" gibi yorumlarla bu durumu sorguladılar.

RÜYA EVLİLİK BİTTİ!

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'dan 2018 yılında boşanan Şeyma Subaşı'nın, bu ilişkiden Melisa adında 10 yaşında bir kızı bulunuyor. Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile olan ilişkisinde inişli çıkışlı dönemler yaşamıştı ve sonunda tek celsede boşandı.

BOŞANMA SONRASI PARİS TATİLİ
Boşanmanın hemen ardından Şeyma Subaşı'nın iş insanı Burak Ateş ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. İkilisi boşanmanın ardından Paris'te romantik bir tatil yaparak birlikte vakit geçirdiler.

Paris tatilinden paylaşılan fotoğraflar, ikilinin aşk yaşadığına dair söylentilere neden olmuştu. Ancak Şeyma Subaşı, Burak Ateş ile olan ilişkisini şu sözlerle reddetti: "Burak Ateş canım arkadaşım. Düğünüme katıldı ve şimdi de tatilde bir aradayız."



 

PARİS MODA HAFTASI'NA KATILDI

Mohammed Alsaloussi de ayrılığın ardından Paris Moda Haftası’nı izlemek için Fransa’ya gitti. Alsaloussi de Subaşı gibi katıldığı partilerden kareleri Instagram hesabının hikâye bölümünde paylaştı.

 

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