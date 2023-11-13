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Şeyma Subaşı trolledi, fotoşoplu fotoğrafın altından reklam çıktı

Şeyma Subaşı’nın fayansların önünde çekildiği ve fotoşop yaptığı çok net belli olduğu fotoğrafın altında reklam çıktı.

Şeyma Subaşı trolledi, fotoşoplu fotoğrafın altından reklam çıktı
SOSYETE
Yayın Tarihi : 13-11-2023 09:12

Şeyma Subaşı, son olarak Miami'den İstanbul'a döndüğünü gecenin bir yarısı paylaştığı fotoğrafla dikkat çekti. Gönderisine "Miami'den sonra hala İstanbul saat dilimine uyum sağlamaya çalışıyorum... Jet lag gerçek!" mesajını yazan ünlü ismin photoshop'u abarttığı ve fayansları yamulttuğu düşünüldü.



 

GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI!

Ancak gerçek çok başka çıktı. Sosyal medyada gündem olmasının ardından söz konusu fotoğrafın perde arkasını yayınlayan Subaşı, takipçilerini şaşırttı. 33 yaşındaki bir çocuk annesi fenomenin bir marka ile reklam çalışması yaptığı, fayansların özellikle çizilerek yamultulduğu ortaya çıktı.



 

Şeyma'nın "Ne diyim ki... E alıştım artık. Aşırı eğlendim. Bütün ekibe teşekkürler" mesajıyla reklamını yaptığı ürünü paylaştığı videoya; "Şeyma tüm Türkiye’yi trolledi", "Hepimizi kekledin" ve "Şeyma vurdu, gol oldu" gibi yorumlar yapıldı.

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