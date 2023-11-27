Şeyma Subaşı Mısır'dan paylaştı

Şeyma Subaşı, 3 Mayıs 2023'te Mohammed Alsaloussi ile dünya evine girmişti. Düğünlerini yapmadan önce Fas'ta nikah töreni düzenleyen çift, birbirlerine "sonsuza kadar evet" demişti.

Ancak bu mutluluk fazla sürmedi; Subaşı, dargın-barışık bir ilişki yaşadığı Mohammed Alsaloussi ile 29 Eylül'de tek celsede boşandı.

Eski eşinin memleketini ziyaret eden Subaşı, 2.9 milyon takipçili Instagram hesabından ardı ardına fotoğraflarını paylaştı. Sırt dekoltesi olan elbisesiyle objektif karşısına geçen fenomen isim, "Bazen 'vay be' diyorum çünkü hangisini daha çok beğendiğime karar veremiyorum" notuyla yaptığı paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.