Şeyma Subaşı-Meedo Krizi: Boşanma Detayları Belli Oldu!

Şeyma Subaşı ile Mısırlı eşi Mohammed Alsaloussi'nin boşanma haberleri magazin gündemini sarsmaya devam ediyor. İkilinin rüya gibi bir düğünün ardından yaşadıkları gerilim ve boşanma süreci hakkında ortaya çıkan detaylar hayranlarını üzdü.

İstanbul'da resmi nikah kıyan ve Marakeş'te 3 gün 3 gece devam eden görkemli bir düğünle dünya evine giren çiftin arasındaki sorunların balayı döneminde başladığı iddia ediliyor. Bu iddialara göre; Şeyma ve Meedo, evliliklerinin sadece ikinci haftasında Tokyo'da geçirdikleri balayında ciddi sorunlar yaşamışlar. Bu sorunların ardından İstanbul'da bir gece kulübünde yaşanan tartışma sonrası Mohammed Alsaloussi'nin Türkiye'yi terk ettiği belirtiliyor.

Sabah gazetesinin köşe yazarı Bülent Cankurt'un yazısına göre; dört aylık evli olan çift, boşanma kararı almış ve bu doğrultuda resmi işlemlere başlamışlar. Geçen hafta içerisinde boşanma protokolü imzalayan çift, bu protokol doğrultusunda ilk duruşmada boşanmış olacaklar.

Bu boşanma, Şeyma Subaşı'nın ikinci boşanması olacak. Daha önce televizyon dünyasının ünlü ismi Acun Ilıcalı ile 14 ay evli kalan Şeyma'nın bu evliliğinin de sadece dört ay sürdüğü belirtiliyor. Şeyma ve Meedo çiftinin boşanma sebepleri ve ayrılığın arkasındaki gerçek nedenler ise merak konusu olmaya devam ediyor.