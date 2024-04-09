Şeyma Subaşı leoparlı bikinisiyle verdiği pozları ile dikkat çekti

Şeyma Subaşı, sosyal medyada sık sık paylaşımlarıyla dikkat çekiyor ve Bali tatilinin keyfini çıkarıyor. Son olarak leopar desenli bikinisiyle yaptığı paylaşım, takipçilerini güzelliği ve fit görünümüyle büyüledi.

Şeyma Subaşı leoparlı bikinisiyle verdiği pozları ile dikkat çekti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-04-2024 17:45

Sosyal medyanın en aktif isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı, son Bali tatilinden paylaştığı pozlarla dikkatleri üzerine çekti. Leopar desenli bikinisiyle plajda poz veren Subaşı, binlerce beğeni ve yorum aldı.

Subaşı'nın son paylaşımlarından birinde dikkat çeken detay ise boynundaki kalpli kolyesiydi. Bu kolye, takipçileri arasında büyük bir merak uyandırdı ve yorum yağmuruna neden oldu.

Ancak, son dönemdeki paylaşımlarında sosyal medya fenomenin yüzünün pek gülmediği görülüyor. Subaşı'nın yaşadığı olumsuzluklar ve gündemdeki konular hakkında sessiz kalması, takipçileri arasında farklı yorumlara neden oluyor.

Benzer Haberler
Gupse Özay, son paylaşımıyla sevenlerini heyecanlandırdı! Gupse Özay, son paylaşımıyla sevenlerini heyecanlandırdı!
Yasemin Allen, sevgilisi Erdal Kaya'ya New York'ta kavuştu! Yasemin Allen, sevgilisi Erdal Kaya'ya New York'ta kavuştu!
Yılmaz Erdoğan'ın Cansu Taşkın'la dudak dudak görüntüleri ortaya çıktı Yılmaz Erdoğan'ın Cansu Taşkın'la dudak dudak görüntüleri ortaya çıktı
Survivor All Star’dan elenen Yiğit Poyraz ortaya çıktı Survivor All Star’dan elenen Yiğit Poyraz ortaya çıktı
Şahane Hayatım'da Şebnem ve Onur'un sırrı ortaya çıktı Şahane Hayatım'da Şebnem ve Onur'un sırrı ortaya çıktı
Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in kaçış taktiği! Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in kaçış taktiği!
ÇOK OKUNANLAR
Doğum için gün sayan Burcu Biricik deniz sezonunu açtı!
  • 04-04-2024 11:56

Doğum için gün sayan Burcu Biricik deniz sezonunu açtı!

Akın Akınözü hayranları şokta! Sadece 3 bölüm dayanabildi!
  • 03-04-2024 13:13

Akın Akınözü hayranları şokta! Sadece 3 bölüm dayanabildi!

Anne olan Eda Ece'den ilk paylaşım geldi: 'Sabırsız kızım...'
  • 05-04-2024 17:25

Anne olan Eda Ece'den ilk paylaşım geldi: 'Sabırsız kızım...'

Zehra Güneş futbolcu sevgilisinden ayrıldı! İlişkinin bitme sebebi şaşırttı!
  • 03-04-2024 14:46

Zehra Güneş futbolcu sevgilisinden ayrıldı! İlişkinin bitme sebebi şaşırttı!

Esra Dermancıoğlu sevilen diziye bu sözlerle veda etti: 'Sana da bir çift lafım var...'
  • 05-04-2024 17:14

Esra Dermancıoğlu sevilen diziye bu sözlerle veda etti: 'Sana da bir çift lafım var...'