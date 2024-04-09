Şeyma Subaşı leoparlı bikinisiyle verdiği pozları ile dikkat çekti

Sosyal medyanın en aktif isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı, son Bali tatilinden paylaştığı pozlarla dikkatleri üzerine çekti. Leopar desenli bikinisiyle plajda poz veren Subaşı, binlerce beğeni ve yorum aldı.

Subaşı'nın son paylaşımlarından birinde dikkat çeken detay ise boynundaki kalpli kolyesiydi. Bu kolye, takipçileri arasında büyük bir merak uyandırdı ve yorum yağmuruna neden oldu.

Ancak, son dönemdeki paylaşımlarında sosyal medya fenomenin yüzünün pek gülmediği görülüyor. Subaşı'nın yaşadığı olumsuzluklar ve gündemdeki konular hakkında sessiz kalması, takipçileri arasında farklı yorumlara neden oluyor.