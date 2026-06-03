Şeyma Subaşı Kur'an-ı Kerim Okurken Ağladığı Anları Paylaştı

Şeyma Subaşı Kur'an-ı Kerim okurken gözyaşlarını tutamadığı anları paylaştı: Bir gün Allah'ı görebilme ihtimalini düşünürken ağladım.

Şeyma Subaşı Kur'an-ı Kerim Okurken Ağladığı Anları Paylaştı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-06-2026 17:54

Sosyal medyanın en çok konuşulan attığı her adım ve yaptığı her açıklamayla magazin gündemini belirleyen ünlü ismi Şeyma Subaşı bu kez bambaşka bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Son dönemde manevi yönü ağır basan içerikleri ve dini paylaşımlarıyla takipçilerinin karşısına çıkan Subaşı Kur'an-ı Kerim okurken yaşadığı yoğun duygusal anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Gözyaşlarına hakim olamadığını belirten ünlü ismin bu paylaşımı dijital platformlarda kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Korkudan Değil Allah'ı Görebilme İhtimalinden Ağladım

Şeyma Subaşı Kur'an-ı Kerim okuduğu anlara dair yaptığı yeni paylaşımıyla yeniden gündeme geldi. Kendisini tamamen maneviyata verdiğini belirten ünlü isim duygusal anlar yaşadığını belirterek takipçilerine içten bir mesaj verdi. Kitap okurken ve ibadet ederken hissettiği derin duyguları kelimelere döken Subaşı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yine ağladım. Korkudan değil. Cennet için de değil. Bir gün Allah'ı görebilme ihtimalini düşünürken. Bazı şeyler anlatılamıyor. Sadece hissediliyor."

Ünlü fenomenin iç dünyasındaki bu değişimi ve döktüğü gözyaşlarını paylaştığı bu saniyeler takipçileri arasında büyük bir şaşkınlık ve merak uyandırdı.

"Tövbe Sürecindeyim" Açıklaması Akıllara Geldi

Şeyma Subaşı'nın son dönemdeki bu manevi yönelimi aslında bir süre önce yaşadığı zorlu adli sürecin ardından başlamıştı. Yasaklı madde operasyonlarında ismi geçtikten sonra yaptığı "tövbe sürecindeyim" açıklamasıyla gündem olan Subaşı'nın son paylaşımı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Ünlülere yönelik düzenlenen operasyonda yasaklı madde testi pozitif çıkan Şeyma Subaşı o dönem "tövbe sürecindeyim" açıklamasıyla gündeme gelmişti. Yaşadığı bu dönüm noktasının ardından hayatında yepyeni bir sayfa açtığını belirten ve dini içerikli paylaşımlarına devam eden Subaşı bu kez takipçilerine tavsiyelerde bulunmuştu.


"Zamanında Edin Tövbenizi" Tavsiyesi Sosyal Medyayı Salladı

Subaşı geçirdiği bu dönüşüm sürecinde sadece kendi yaşadıklarını anlatmakla kalmadı takipçilerine de hayatın geçiciliği üzerine sıra dışı mesajlar verdi. Hikayesinde "Samanyolu galaksisinde serbest dolaşan bir kara delik"le ilgili bir haberi paylaşan Subaşı dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

Evrenin büyüklüğü karşısında insanın acizliğini vurgulayan ve tövbe konusuna göndermede bulunan  fenomen "Zamanında edin tövbenizi bence. Hay Allah'ım siz benle ben de sizle kafa yapmaz mıyım? Daha başlamadım bile" sözleriyle hem uyarıda bulunmuş hem de imalı bir paylaşım yapmıştı. 

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