Şeyma Subaşı kızı Melisa'ya poz verdi, sosyal medyada yorum yağdı

Şeyma Subaşı, Eylül ayında Mısırlı iş adamı Mohammed Alsaloussi ile yaptığı beş aylık evliliği sonlandırmasının ardından medyanın odağında kalmaya devam ediyor. Son olarak Instagram hesabında paylaştığı ilginç pozlarla dikkatleri üzerine çeken Subaşı, sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgisini çekti ve pek çok yorum aldı.

Şeyma Subaşı kızı Melisa'ya poz verdi, sosyal medyada yorum yağdı
SOSYETE
Yayın Tarihi : 22-02-2024 10:30

Sosyal medyanın gözde isimlerinden biri olan 33 yaşındaki Şeyma Subaşı, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğraflarla yine gündemde. 2.8 milyon takipçisi bulunan hesabından renkli bir elbiseyle kızı Melisa'ya poz veren Subaşı, takipçilerini büyüledi.

Paylaşımında "Dün kızlarla yemeğe gitmeden önceki fotoğraflarım... Melisa'm çekti" notunu düşen Subaşı, kısa sürede binlerce beğeni aldı. Renkli elbisesiyle ve samimi pozuyla dikkat çeken ünlü ismin, paylaşımı altına gelen yorumlar da sosyal medyanın gündemine oturdu.

Şeyma Subaşı'nın pozlarına yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

- Şu pozları biz versek sakat gibi dururuz, Şeyma kuğu gibi!
- Aynı pozları çeksem, telefonla yeni tanışmış dayılar gibi olurum! Özenmeyeceğim sana artık...
- Ne yapıyorsun, değişik hallerdesin...
- Zara mankeni gibi poz ver demişler sanki!

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