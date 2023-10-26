Şeyma Subaşı kızı Melisa ile ilgili yoruma kayıtsız kalamadı!

33 yaşındaki Şeyma Subaşı, son Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. 2.9 milyon takipçisi bulunan hesabında, kızı Melisa ile Miami'de çekilen fotoğraflarını ve videolarını paylaştı. Bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Ancak, bir takipçisinin "Melisa okula gidiyor mu acaba, çok merak ediyorum?" şeklindeki sorusu Şeyma Subaşı'nın dikkatini çekti. Subaşı, bu soruya şu yanıtı verdi: "Melisa'nın okulu tatil. International School (Uluslararası Okul). Bu yüzden tatilleri uzun oluyor gibi..." Ünlü ismin bu cevabı, hızla sosyal medyanın gündemine oturdu