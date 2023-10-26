Advert

Şeyma Subaşı kızı Melisa ile ilgili yoruma kayıtsız kalamadı!

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mayıs ayında dünya evine girdiği Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile 29 Eylül'de tek celsede boşandı. Özel hayatıyla sürekli gündemde olan ünlü isim, en son kızı Melisa ile ilgili gelen bir yoruma verdiği cevapla dikkat çekti.

Şeyma Subaşı kızı Melisa ile ilgili yoruma kayıtsız kalamadı!
SOSYETE
Yayın Tarihi : 26-10-2023 11:31

33 yaşındaki Şeyma Subaşı, son Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. 2.9 milyon takipçisi bulunan hesabında, kızı Melisa ile Miami'de çekilen fotoğraflarını ve videolarını paylaştı. Bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Ancak, bir takipçisinin "Melisa okula gidiyor mu acaba, çok merak ediyorum?" şeklindeki sorusu Şeyma Subaşı'nın dikkatini çekti. Subaşı, bu soruya şu yanıtı verdi: "Melisa'nın okulu tatil. International School (Uluslararası Okul). Bu yüzden tatilleri uzun oluyor gibi..." Ünlü ismin bu cevabı, hızla sosyal medyanın gündemine oturdu

Benzer Haberler
Gözyaşları içinde hastalığını açıklamıştı! Dilan Polat son testlerini paylaştı Gözyaşları içinde hastalığını açıklamıştı! Dilan Polat son testlerini paylaştı
Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi boşanmayı Paris'te kutladı! Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi boşanmayı Paris'te kutladı!
Meedo, Şeyma Subaşı'dan boşanır boşanmaz bakın ne yaptı? Meedo, Şeyma Subaşı'dan boşanır boşanmaz bakın ne yaptı?
Son Dakika! Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi boşandı! Son Dakika! Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi boşandı!
Meedo ile boşanma kararı alan Şeyma Subaşı hakkında bomba iddia! Nikahına çağırdığı o isimle... Meedo ile boşanma kararı alan Şeyma Subaşı hakkında bomba iddia! Nikahına çağırdığı o isimle...
Nur Demirağ Teknofest’te Nur Demirağ Teknofest’te
ÇOK OKUNANLAR
Gaddar'ın başrol kadın yıldızı kim?
  • 24-10-2023 14:16

Gaddar'ın başrol kadın yıldızı kim?

Afra Saraçoğlu'ndan yeni rekor anlaşma
  • 21-10-2023 11:45

Afra Saraçoğlu'ndan yeni rekor anlaşma

Hasan Can Kaya, Büşra Pekin'in sütyenli tarzını görünce dayanamadı!
  • 23-10-2023 13:03

Hasan Can Kaya, Büşra Pekin'in sütyenli tarzını görünce dayanamadı!

Norm Ender: Geleceğe bir miras bırakmak istedim
  • 27-10-2023 09:58

Norm Ender: Geleceğe bir miras bırakmak istedim

Kalben ilginç dansına dair konuştu!
  • 24-10-2023 11:00

Kalben ilginç dansına dair konuştu! "Memelerini sallayınca..."