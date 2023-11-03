Şeyma Subaşı ilk defa çamaşır makinesi kullandı! 'Aptallığıma o kadar gülüyorum ki'

Acun ılıcalı ile biten evliliğinden 10 yaşında Melisa adında bir kızı olan 33 yaşındaki güzel, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemine gelmeye devam ediyor.



"İLK ÇAMAŞIR MAKİNESİ MACERAM"

İlk defa çamaşır makinesi kullanma deneyimi yaşayan, o anları paylaşmayı ihmal etmeyen Subaşı, "İlk çamaşır makinesi maceram. Kendi aptallığıma o kadar gülüyorum ki" mesajıyla dikkat çekti.





"ROL YAPIYOR!"

Çamaşır makinesinin kapağını açmak için büyük mücadele veren Şeyma Subaşı hakkında bazı takipçileri "Rol yapıyor" derken, bazı sosyal medya kulanıcıları ise "Tek parça için makine mi çalıştırılır?" şeklinde yorumlar yaptı.