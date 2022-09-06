Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi'den Burning Man pozları

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz mart ayında Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldığını açıklamıştı. Daha önce de ayrılıp, barışan çiftten Subaşı, "Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip, saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık" diye konuşmuştu. Fakat yeniden bir araya gelen ikili, birlikteliklerine bir şans daha tanımıştı.

Aşkları tam gaz süren Subaşı ile Alsaloussi, ABD'nin Nevada Çölü'nde düzenlenen geleneksel Burning Man Festivali'ne katıldı.

Saçlarını örgü yaptıran Şeyma Subaşı, festivalde sevgilisiyle verdiği pozları Instagram hesabından paylaştı.

"BU FESTİVALE 5. KEZ KATILIŞIM OLACAK"

32 yaşındaki sosyetik fenomen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"En sevdiğim şehirlerden biri olan güzel Miami'den merhaba. Çılgın saçlarımdan anlayabileceğiniz gibi, yine Burning Man'e gidiyorum. Bu, festivale 5. kez katılışım olacak, ama bu sefer benim için daha özel çünkü Meedo'm ile birlikte gidiyoruz. Dürüst olmak gerekirse onun için daha heyecanlıyım. Hepsi gibi bu da bizim için de çok güzel bir deneyim olacak.