Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı birlikte poz verdi! Gözler Çağla Altunkaya'ya çevrildi!

9 yıllık ilişkinin ardından 2017 yılında evlenen Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, bir yıllık evliliğin sonunda boşanma kararı almıştı. Ilıcalı'dan sonra Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile evlenen Subaşı'nın bu evliliği ise beş ay sürmüştü. Şeyma Subaşı, şimdi de Acun Ilıcalı ile kızları Melisa'nın mezuniyeti için buluştu.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, uzun süre birlikte yaşadığı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile 3 gün 3 gece süren görkemli bir düğünle evlenmişti.

Ancak, çiftin mutluluğu kısa sürdü ve Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi, 29 Eylül'de tek celsede boşandı.

Ilıcalı ise uzun süredir Çağla Altunkaya ile aşk yaşıyor.

Kızları Melisa'nın 5. sınıf mezuniyeti için bir araya gelen Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı'nın birlikte verdikleri pozlar kısa sürede gündem oldu.

Ilıcalı'nın Subaşı ile verdiği pozlar için "Şimdi Çağla düşünsün" yorumları yapıldı.