Şeyma Subaşı, Gülşen... Yasak İlişkileriyle Herkesi Şaşırtan Ünlüler

Magazin dünyasında bazı ilişkiler, başladığı dönemde olduğu kadar yıllar sonra da konuşulmaya devam ediyor. Evli kişilerle yaşandığı öne sürülen ilişkiler nedeniyle uzun süre gündemden düşmeyen isimler, yaptıkları açıklamalarla ve yaşanan gelişmelerle hafızalara kazındı. Magazin tarihine damga vuran o çok konuşulan birliktelikler.

Gülşen ve Erol Köse İddiası Uzun Süre Tartışıldı

2000'li yılların ortasında müzik kariyerinde yükseliş yaşayan Gülşen ile yapımcı Erol Köse'nin adı sık sık birlikte anıldı. İkilinin ilişkisi, Erol Köse'nin o dönem evli olması nedeniyle magazin gündeminde geniş yer buldu. Gülşen'in yaptığı "Boşandılar diye biliyorum." açıklaması uzun süre konuşulsa da ilişkinin perde arkasına dair farklı iddialar yıllarca tartışılmaya devam etti.

Ali Taran ve Ayşe Özyılmazel Birlikteliği Gündeme Damga Vurdu

2011 yılında başlayan Ali Taran ile Ayşe Özyılmazel ilişkisi, magazin basınının en çok takip ettiği konular arasında yer aldı. O dönem 21 yıllık evliliğini sonlandıran Ali Taran, boşanmasının ardından Ayşe Özyılmazel ile evlendi. Çiftin ilişkisi kadar yaşanan gelişmeler de uzun süre kamuoyunun gündeminde kaldı.

Deniz Seki İle Hüsnü Şenlendirici'nin Çok Konuşulan Hikâyesi

Deniz Seki ve Hüsnü Şenlendirici arasındaki ilişki, dönemin en tartışmalı magazin olaylarından biri olarak hafızalarda yer etti. Şenlendirici'nin evli olması nedeniyle sık sık eleştirilen birliktelik, yıllar boyunca farklı açıklamalarla ve iddialarla gündeme gelmeye devam etti. Daha sonra yollarını ayıran ikili, magazin tarihinin en çok konuşulan ilişkileri arasında gösteriliyor.

Seren Serengil'in Yıllar Sonra Yeniden Hatırlatılan İtirafı

Bugün yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Seren Serengil'in geçmişte yaptığı bir itiraf da hâlâ hatırlanıyor. Serengil, bir dönem Ali Yıldırım ile ilişki yaşadığını ve "Evli bir erkeği seviyorum." sözleriyle dikkat çektiği süreci kamuoyundan gizlememişti. Bu açıklama, yıllar sonra bile magazin arşivlerinde sık sık yeniden gündeme geliyor.

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş İlişkisi

Ebru Şallı ile iş insanı Uğur Akkuş'un birlikteliği de ortaya çıktığında geniş yankı uyandırdı. Akkuş'un önceki evliliği devam ederken başlayan ilişki iddiaları uzun süre konuşuldu. Çift daha sonra evlenerek yollarına birlikte devam etti.

Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı Magazin Tarihine Geçti

Magazin dünyasında "yasak aşk" denildiğinde akla gelen ilk örneklerden biri de Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı oldu. Acun Ilıcalı'nın evliliği sürerken başlayan ilişki iddiaları, yıllarca gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri olarak kaldı. Sonrasında evlenen çift, ilerleyen yıllarda yollarını ayırsa da ilişkileri hâlâ magazin tarihinin en çok konuşulan olayları arasında gösteriliyor.

Aşkın Nur Yengi ve Feraye Tanyolaç da Gündem Olmuştu

Haluk Bilginer ile Aşkın Nur Yengi'nin ilişkisi de ilk duyulduğu dönemde büyük ses getirmişti. Çünkü o dönem Haluk Bilginer'in Zuhal Olcay ile sallantıda olan bir evliliği vardı. Benzer şekilde Feraye Tanyolaç ile Kaya Çilingiroğlu birlikteliği de Hülya Avşar ile boşanmalarının ardından da uzun süre magazin manşetlerinden inmedi. Her iki ilişki de dönemin en çok tartışılan aşk hikâyeleri arasında yerini aldı.