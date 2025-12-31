Şeyma Subaşı Gözaltında: Havalimanında Yakalandı, Sağlık Kontrolünden Geçirildi!

Şeyma Subaşı gözaltına alındı! ABD dönüşü İstanbul Havalimanı'nda yakalanan Şeyma Subaşı uyuşturucu soruşturması kapsamında sağlık kontrolüne getirildi. İşte ilk görüntüler...

Şeyma Subaşı Gözaltında: Havalimanında Yakalandı, Sağlık Kontrolünden Geçirildi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-12-2025 00:59

Magazin dünyasında yılın son şoku! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı "uyuşturucu" soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şeyma Subaşı, Türkiye'ye ayak basar basmaz jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Havalimanı'nda Jandarma Operasyonu

ABD'den İstanbul'a dönen Şeyma Subaşı, uçaktan indiği sırada İstanbul Havalimanı'nda bekleyen jandarma ekipleri tarafından karşılandı. Hakkındaki yakalama kararı tebliğ edilen Subaşı, uçuş sonrası pasaport kontrolünün ardından doğrudan koruma altına alınarak işlemlerine başlandı.

Sağlık Kontrolünden İlk Görüntü

Gözaltı haberinin hemen ardından Şeyma Subaşı’ndan ilk görüntü de geldi. Jandarma eşliğinde Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen ünlü ismin;

  • Bitkin olduğu gözlendi,

  • Standart prosedür gereği sağlık kontrolünden ve tahlil işlemlerinden geçirildi,

  • Sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na sevk edildi.

Soruşturmanın Perde Arkası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın uyuşturucu ticareti ve kullanımı üzerine yürüttüğü soruşturmanın ikinci ayağında, birçok ünlü ismin ardından Şeyma Subaşı’nın da dosyasının bulunduğu ortaya çıktı. Subaşı’nın kan, idrar ve saç örneği verip vermeyeceği ve vereceği ifadenin detayları merakla bekleniyor.

