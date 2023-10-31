Şeyma Subaşı gelinlik temalı kostüm partisine katıldı

33 yaşındaki sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, son olarak 2.9 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Subaşı, arkadaş grubuyla katıldığı bir gelinlik temalı kostüm partisinden fotoğraflar paylaştı.

Gelinlik benzeri kostümü ve yüksek topuklu ayakkabılarıyla dikkat çeken Şeyma Subaşı, partiden peş peşe paylaşımlar yaptı. Parti temasının "Düğün fetişi neon" olduğunu belirten Subaşı, "Saatlerce dans etmek için tasarlanmış striptizci ayakkabılarımla geldim. Partide düğünümüzü kutladık, ama bu farklı bir kutlama oldu" açıklamasında bulundu.







