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Şeyma Subaşı gelinlik temalı kostüm partisine katıldı

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mayıs ayında Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile dünya evine girmişti. Ancak bu evlilikleri kısa sürdü ve 29 Eylül'de tek celsede boşandılar. Subaşı, özel hayatıyla sık sık gündemde olmaya devam ediyor ve son olarak katıldığı bir kostüm partisinden paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekti.

Şeyma Subaşı gelinlik temalı kostüm partisine katıldı
SOSYETE
Yayın Tarihi : 31-10-2023 09:57

33 yaşındaki sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, son olarak 2.9 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Subaşı, arkadaş grubuyla katıldığı bir gelinlik temalı kostüm partisinden fotoğraflar paylaştı.

Gelinlik benzeri kostümü ve yüksek topuklu ayakkabılarıyla dikkat çeken Şeyma Subaşı, partiden peş peşe paylaşımlar yaptı. Parti temasının "Düğün fetişi neon" olduğunu belirten Subaşı, "Saatlerce dans etmek için tasarlanmış striptizci ayakkabılarımla geldim. Partide düğünümüzü kutladık, ama bu farklı bir kutlama oldu" açıklamasında bulundu.




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