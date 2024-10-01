Şeyma Subaşı, Bali'de aşkı buldu! Paylaşımları olay oldu!

Şeyma Subaşı'nın Bali tatilinden yaptığı paylaşımlar kafa karıştırdı. Yanındaki gizemli erkeğin kimliği merak edilirken 'yeni aşkı mı?' sorusu gündeme geldi.

Şeyma Subaşı, Bali'de aşkı buldu! Paylaşımları olay oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-10-2024 15:23

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı, Bali'de geçirdiği tatilinden paylaştığı fotoğraflarla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya fenomeni, her zaman olduğu gibi bu kez de paylaşımlarıyla magazin dünyasında yankı uyandırdı.

Instagram hesabının hikaye bölümünde gül fotoğrafı paylaşan Subaşı, ardından bir başka fotoğrafla kafaları karıştırdı. Paylaştığı fotoğrafta yanında yer alan kişinin kimliği bilinmezken, takipçileri arasında "Acaba yeni sevgilisi mi?" sorusu gündeme geldi.

Subaşı'nın paylaşımlarına sosyal medyada birçok yorum gelirken, 'yeni bir aşka mı yelken açtı' sorusu da sıkça sorulmaya başlandı. Ancak Şeyma Subaşı, bu iddialar karşısında henüz bir açıklama yapmadı. Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen fenomen, Bali tatilinin keyfini çıkarmaya devam ediyor.

Magazin dünyası şimdi Şeyma Subaşı'nın bu gizemli fotoğraflarla ilgili yapacağı açıklamayı merakla bekliyor.

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