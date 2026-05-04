Seyirci O Detaya Patladı: Sevdiğim Sensin’de Kız Kulesi’nde Kuzu Gezdirilir mi?

Sevdiğim Sensin 12. bölüm fragmanına kuzu damga vurdu! Kız Kulesi'nde kuzu gezdiren Dicle ve Erkan izleyiciyi sitem ettirdi. İşte detaylar...

Yayın Tarihi : 04-05-2026 11:44

Ay Yapım imzalı, perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Sevdiğim Sensin, 12. bölüm fragmanıyla sosyal medyanın diline düştü. Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı dizide, duygusal anlardan ziyade kadraja giren bir "kuzu" izleyiciyi isyan ettirdi.

Kız Kulesi’nde "Kuzu" Şoku

Dizinin yeni bölüm tanıtımında; Dicle ve Erkan, yanlarına aldıkları kuzuyla birlikte İstanbul’un simge mekanlarından Kız Kulesi’ni geziyor. Dicle, bu romantik ve sıra dışı atmosferde Erkan’a boşanmak istediğini söylerken, izleyicinin dikkati sahnede dolaşan kuzuya takıldı. Sosyal medya kullanıcıları, hikâyedeki bu detayı gerçekçi bulmayarak "Kuzuyla şehir mi dolaşılır?", "Bu kuzu işi iyice saçmaladı" gibi eleştirel yorumlar yağdırdı.

İhanet İfşası Kıyameti Koparıyor

Dizinin diğer cephesinde ise tansiyon zirvede. Aldurların, Burçin ve ailesiyle bir araya geldiği yemek masası adeta bir savaş alanına dönüyor. İnci’nin; Esat ve Fatoş’un geçmişteki gizli ilişkilerini herkesin içinde ifşa etmesiyle aileler birbirine giriyor. Bu büyük itirafın ardından hem Esat hem de Fatoş’un nasıl bir hamle yapacağı merakla bekleniyor.

"İyi ki Kurtarmışım Seni Dicle!"

Fragmanda duygusal kırılma noktası ise Dicle ve Erkan arasında yaşanıyor. Boşanma kararlılığını sürdüren Dicle’nin sitem dolu sözlerine karşılık Erkan’ın büyük bir samimiyetle verdiği “İyi ki kurtarmışım seni Dicle, iyi ki!” cevabı, yeni bölümde ikili arasında yaşanacak sürpriz gelişmelerin sinyalini veriyor.

Öte yandan Nilüfer’in, Civan ve Dicle arasındaki kardeşlik bağını öğrenmesine rağmen geri adım atmaması ve istifayı reddetmesi, ofis içindeki krizin derinleşeceğini gösteriyor.

Kuruluş Orhan'da Şok Karar: Mert Yazıcıoğlu'nun Dizisi Final mi Yapacak?
Gönül Dağı Ne Zaman Sezon Finali Yapacak?
Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Ergene'den Sürpriz Karar: İşte Yeni Dizisi
Yeraltı Setinde Neler Oluyor? Dizisinin Yıldızından Kavga İddialarına Yanıt
Aleyna Tilki'nin 3,1 Milyon Takipçisini Heyecanlandıran Paylaşım
