Seyirci Koltuğundan Şöhrete: Hande Soral’ın İlham Veren Başlangıcı

 Hande Soral, Komedi Dükkânı'nı izlemeye seyirci olarak gitti, o gece sahneye çıkınca hayatının yönü tamamen değişti.

Seyirci Koltuğundan Şöhrete: Hande Soral’ın İlham Veren Başlangıcı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-07-2026 17:36

Hande Soral'ın oyunculuk dünyasına adım atma hikâyesi, bir dizi senaryosunu aratmıyor. Soral, 2008 yılında arkadaşıyla birlikte Tolga Çevik'in sunduğu Komedi Dükkânı programını izlemeye gitti.

Sahneye çıkma fikri aklında daha stüdyoya girmeden vardı. Arkadaşına, seyirciler arasından bir gönüllü istenirse elini kaldıracağını söylemişti. Beklediği fırsat, Tolga Çevik'in "Titanik" filminden bir bölümü canlandırdığı sırada karşısına çıktı.

 

Beş Dakika Diye Çıktı, 45 Dakika Kaldı

Hande Soral'ın programa kısa süreliğine katılması planlanıyordu. Ancak Tolga Çevik'le yakaladığı uyum, oyunun beklenenden uzun sürmesini sağladı. Aktarılanlara göre beş dakikalık konukluk 45 dakikaya uzadı.

İlk anlarda heyecanlandığını anlatan Soral, Tolga Çevik'in sıcak yaklaşımı sayesinde kısa sürede rahatladı. Söylenenleri hızla kavraması, doğallığı ve sahnedeki rahatlığı program ekibinin gözünden kaçmadı.

 

Stüdyodan Çıkarken Hayatı Değişti

Asıl sürpriz program bittikten sonra geldi. Programın ardından yapımcı ve yönetmen Fırat Parlak, Soral'a oyunculuk yapmayı düşünüp düşünmediğini sordu. O da "Neden olmasın?" yanıtını verdi ve macera böylelikle başladı.

Ardından Sinan Çetin'le tanıştı ve Ayla Algan'ın oyunculuk derslerine katıldı. Küçük Kadınlar dizisinin ekibi de programdaki performansını fark etmişti. Deneme çekimlerinin ardından Armi karakterini aldı ve televizyon kariyeri de böylelikle başlamış oldu.

 

Şans Onu Hazırlıksız Yakalamadı

Hikâyenin tesadüf gibi görünen kısmının arkasındaysa eski bir oyunculuk hevesi var. Hande Soral çocuk oyunlarında sahneye çıkmış, diksiyon dersleri almış ve konservatuvarın çocuk bölümüne devam etmiş. Üniversitede psikoloji okusa da oyunculuk isteği hiç kaybolmamış.

O akşam seyirci koltuğundan kalkması hayatının akışını tamamen değiştirdi. Fakat sahnede kalmasını sağlayan şey yalnızca şans değildi. Yıllardır içinde taşıdığı istek, doğru anda karşısına çıkan fırsatla buluşmuştu.

 

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