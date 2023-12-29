Seyirci kazandı! Yalı Çapkını'nda dengeler değişiyor!

Yalı Çapkını'nın yeni bölümünde Seyran ile Ferit aralarındaki buzları eritiyor. İşte bu akşam ekrana gelecek olan Yalı Çapkını 52. bölümde yaşanacaklar....

Seyirci kazandı! Yalı Çapkını'nda dengeler değişiyor!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 29-12-2023 11:25

Yalı Çapkını dizisinde yaşanan senaryo değişiklikleri dizinin kaderini etkilemiş ve Yalı Çapkını reytinglerde kan kaybetmeye başlamıştı. Geçtiğimiz hafta Kızılcık Şerbeti tüm kategorilerde Yalı Çapkını'nı geride bırakarak diziye büyük bir darbe vurmuştu. Bunun üzerine Yalı Çapkını izleyenleri sosyal medyada isyan bayrağını açmış ve "metres hikayesi izlemek istemiyoruz" demişlerdi. 

Yalı Çapkını bu akşam 52. Bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümüne ait yeni bir fragman yayınlandı. Yayınlanan Yalı Çapkını 52. Bölüm 2. Fragmanında Ferit ile Seyran'ın aralarındaki buzları eritmeye başladığı görülüyor. İkilinin tekrar yakınlaştığı sahneler dizinin fanlarını heycanlandırdı. Sosyal medyada "İzleyici kazandı" yorumları yapıldı. 

İşte Yalı Çapkını 52. Bölüm 2. Fragmanı:


 

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