Şeyda Coşkun'dan Hadise'yi Şoke Edecek İtiraf! "Pişmanım"

Şeyda Coşkun yıllar önce birlikte çalıştığı Hadise hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ünlü yaşam koçu ilişkiden pişman olduğunu ve ödeme sorunu yaşadığını öne sürdü.

Şeyda Coşkun'dan Hadise'yi Şoke Edecek İtiraf!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-10-2026 22:26

Şeyda Coşkun ile Hadise arasında yıllar önce yaşanan polemik yeniden gündemde. Bir dönem birlikte çalışan ikilinin kilo verme süreciyle başlayan anlaşmazlığı o yıllarda magazin dünyasında epey konuşulmuştu. Aradan yıllar geçmesine rağmen konu tamamen kapanmamış gibi görünüyor.

Ünlü yaşam koçu Şeyda Coşkun Nil Gülsüm’ün YouTube programına konuk oldu ve Hadise’yle yaşadıklarını bu kez çok daha açık şekilde anlattı. Coşkun geçmişte yaşananlar nedeniyle "Hadise ile keşke hiç çalışmasaydım" diyerek dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Yaklaşık 20 Kilo Vermişti

Hadise 2012 yılında Şeyda Coşkun’la çalışarak kısa sürede ciddi miktarda kilo vermişti. Coşkun’un o dönem yaptığı açıklamalara göre şarkıcı yaklaşık 20 kilo vererek 80’li kilolardan 60’lı kilolara inmişti.

Ancak sonrasında Hadise’nin uygulanan program nedeniyle vücudunda sarkmalar oluştuğunu ve verdiği kiloları geri aldığını söylediği öne sürülmüştü. Bu iddialar üzerine ikili karşılıklı açıklamalar yapmış ve konu uzun süre magazin gündeminden düşmemişti.

Coşkun ise yıllar sonra da bu iddiaları kabul etmedi. "Vücudum sarktı" şeklindeki ifadelerin gerçeği yansıtmadığını savunan Coşkun kilo verildiğinde kişinin vücut yapısının değişmesinin doğal olduğunu söyledi.

"Ödeme Konusunda da Sıkıntı Yaşadım"

Şeyda Coşkun’un son açıklamalarındaki asıl dikkat çeken detay ise ödeme konusunda yaşandığını öne sürdüğü sorun oldu. Hadise için büyük emek harcadığını ve üzerine titrediğini söyleyen Coşkun yaşananların ardından bu iş birliğinden pişman olduğunu dile getirdi.

Coşkun ayrıca geçmişte çıkan bazı haberlerden de rahatsız olduğunu belirtti. İkilinin davalık olduğu yönündeki haberleri ise reddederek aralarında herhangi bir dava yaşanmadığını söyledi.

Yıllar sonra gelen bu açıklamalarla birlikte eski polemik yeniden gündeme taşındı. Hadise cephesinden ise bu son iddialarla ilgili yeni bir açıklama gelmedi.

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