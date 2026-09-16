Burak Kut'tan Yıllar Sonra Flaş İtiraf: "Kızım Babasını Bilsin İstiyorum!"

90'lı yılların unutulmaz pop ikonlarından Burak Kut, Ceyda Düvenci'nin sunduğu ve NTV ekranlarında izleyiciyle buluşan Bambaşka Sohbetler programına konuk oldu. Müzik kariyerinden özel hayatına, genç kalma sırlarından yeni projelerine kadar pek çok konuda samimi açıklamalarda bulunan ünlü sanatçı hayranlarını heyecanlandıracak müjdeler verdi.

Genç Kalmasının Sırrını İlk Kez Açıkladı

Yıllara meydan okuyan fit görüntüsüyle her daim adından söz ettiren Burak Kut genç kalmasının ana nedenlerini ilk kez Ceyda Düvenci ile paylaştı. Sigara ve tütün ürünlerinden babasını erken yaşta kaybetmenin yarattığı travma nedeniyle uzak durduğunu belirten Kut şu ifadeleri kullandı:

"27-28 yaşlarına kadar hiçbir kötü alışkanlığı olmadan gelişmiş bir insanım. Tütün ürünlerini, babamın yaşadığı şeylerden dolayı kullanmadım. Düzgün yaşama prensibimin değişmememe katkısı var. Pozitif düşünceye inanırım vesvese insanı içten içe çökerten bir şey. Ama özünde genetik avantajım var. Daha iyi versiyonum var mı, var! Bundan sonra bunu göstermeye çalışacağım."

Global popüler kültürdeki yerini de değerlendiren usta sanatçı kendi kariyerini Elvis Presley, Michael Jackson ve Justin Bieber gibi dünyaca ünlü yıldızların kariyer dinamiklerine benzettiğini söyledi.

"Kızım 16 Yaşına Geldi Babasının Yeteneklerini Görsün İstiyorum"

Uzun süredir müzik dünyasından ve yoğun konser maratonundan uzak kalan Burak Kut müziğe güçlü bir dönüş yapacağının müjdesini verdi. Stüdyoda 100'e yakın birikmiş bestesi olduğunu ve bunları 2026 ile 2027 yıllarında dinleyicilerle buluşturmayı planladığını açıklayan ünlü şarkıcı bu kararının arkasındaki duygusal nedeni de paylaştı:

"Eskiden küsmüştüm. Kızım babasını bilsin istiyorum! Kızım 16 yaşında oldu. Beni yıllardır kalbinden çıkarmayan insanlar var onların karşılıksız sevgisine mahcup hissetmişimdir. Kızımın da babasının farklılıklarını ve özel yeteneklerini görmesini istiyorum. Bundan sonra sürekli konser vereceğimi ve şarkı çıkaracağımı duyurmuş olayım."