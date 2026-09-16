Seda Sayan Harbiye'de Rüzgar Gibi Esti! Bacılar Buluşması'nda Kahkaha Tufanı

Seda Sayan Harbiye Açıkhava'da Bacılar Buluşması konseriyle unutulmaz bir geceye imza attı. Kahkaha dolu anlar ve konserin tüm detayları haberimizde.

Seda Sayan Harbiye'de Rüzgar Gibi Esti! Bacılar Buluşması'nda Kahkaha Tufanı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-09-2026 12:49

Türk müzik ve televizyon dünyasının en güçlü, en özel isimlerinden biri olan Seda Sayan önceki akşam İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlediği dev konserle adeta gövde gösterisi yaptı. Sanatçının Bacılar Buluşması adını verdiği bu özel gecede binlerce kadın hayranı Harbiye'yi hınca hınç doldurdu. Başarılı sanatçı nostaljik ve güncel hit şarkılarıyla Harbiye'yi dev bir eğlence merkezine dönüştürürken izleyenlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Gülşah Saraçoğlu İmzalı Şıklık ve Bacın Ölüyor Açından Esprisi

Geceye ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu imzası taşıyan özel tasarım göz alıcı bir kıyafetle çıkan Seda Sayan zarafeti ve yüksek enerjisiyle göz kamaştırdı. Şarkılarının yanı sıra seyircisiyle kurduğu sıcak ve samimi diyaloglarla geceye damgasını vuran ünlü sanatçı, esprileriyle Harbiye'yi kahkahaya boğdu.

Konser sırasında bir hayranının ön sıradan "Çok zayıfsın!" diye bağırması üzerine esprili kişiliğini konuşturan Seda Sayan "Ne umuyorsun bacından? Bacın ölüyor açından!" cevabını vererek Açıkhava'da adeta kahkaha fırtınası kopardı.

"İçimde Matruşka Gibi Birçok Kimlik Barındırıyorum"

Sahnede kendisi ve hayat felsefesi hakkında samimi açıklamalarda bulunan Seda Sayan kimliğini ve halkla olan güçlü bağını şu sözlerle ifade etti:

"Bazen eril, bazen dişi, bazen abla, bazen bacıyım… İçimde matruşka gibi birçok kimlik barındırdığıma inanıyorum. Bana anne de diyorlar, abla da, bacı da… Bir tarafımda da hep meydan okuma var."

Kadın dayanışmasının, coşkunun ve kaliteli müziğin harmanlandığı Bacılar Buluşması Harbiye Açıkhava'nın unutulmaz konserleri arasında yerini alırken Seda Sayan için de "Efsane sahnelerine muazzam bir dönüş yaptı" yorumları yapıldı.

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