Entübe Edilmişti! Nev'den Haber Var!

Yoğun bakımda entübe edilen şarkıcı Nev'den sevindiren haber geldi. Menajeri İlker Ercan sanatçının solunum cihazından ayrıldığını açıkladı.

Entübe Edilmişti! Nev'den Haber Var!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-09-2026 11:34

Zor, Sen Gibi ve Mühürlü Kaderim gibi unutulmaz eserleriyle 2000'li yılların başında Türk pop ve rock müziğine damgasını vuran Nev (Nevzat Doğansoy) sağlık durumuyla bir süredir sevenlerini ve müzik dünyasını derin bir endişeye sevk etmişti. Geçtiğimiz günlerde bilinç kaybı şikayetiyle hastaneye kaldırılan ve çoklu organ yetmezliği teşhisiyle entübe edilen 57 yaşındaki usta sanatçıdan sevindirici ve umut verici yeni bir gelişme haber alındı.

3 Eylül'de Acil Servise Kaldırılarak Yoğun Bakıma Alınmıştı

Sanatçının tedavi gördüğü hastaneden yapılan ilk resmi açıklamada sosyal medyadaki bilgi kirliliğine dikkat çekilerek şu detaylara yer verilmişti:

"Son günlerde sanatçımız Nev'in sağlık durumu hakkında sosyal medya ve çeşitli dijital platformlarda gerçeği yansıtmayan doğruluğu teyit edilmemiş birçok paylaşım ve bilgi dolaşıma girmiştir. Kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğinin önüne geçmek ve doğru bilgilendirme yapmak amacıyla bu açıklamayı yapma gereği duyduk. 3 Eylül tarihinde sanatçımız Nev bilinç kaybı nedeniyle hastanemizin acil servisine getirilmiştir. Yapılan ilk müdahalenin ardından entübe edilerek gerekli tetkik ve tedavileri başlatılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda çoklu organ yetmezliği tespit edilmesi üzerine yoğun bakım ünitesinde tedavi ve takibe alınmıştır."

"Solunum Cihazından Ayrıldı Normal Odaya Alınacak"

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi büyük bir titizlikle sürdürülen ünlü müzisyenin sağlık durumundaki son durumu menajeri İlker Ercan paylaştı. Sevenlerine müjdeli haberi veren Ercan sanatçının durumunun iyiye gittiğini şu sözlerle duyurdu:

"Solunum cihazından ayrıldı. Doktorlarından aldığım bilgiye göre iyileşme eğiliminde. İki gün sonra yoğun bakımdan normal odaya çıkmasını bekliyoruz."

Nevzat Doğansoy'un solunum cihazından çıkarılması ve kısa süre içinde normal odaya alınacak olması hayranları ve sanatçı dostları arasında büyük bir sevinç yarattı. Müzik dünyası usta ismin tamamen sağlığına kavuşup taburcu olacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.

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