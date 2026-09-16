Farah Zeynep Abdullah'tan Tiyatroya İddialı Dönüş: "Yeni Gelmedik Geri Geldik!"

Sinema ve televizyon ekranındaki başarılı performanslarıyla Türk oyunculuk sektörünün en iddialı isimleri arasında yer alan Farah Zeynep Abdullah köklerine dönmeye hazırlanıyor. Uzun bir aranın ardından yeniden tiyatro sahnesine adım atacağını duyuran güzel oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı nostaljik ve enerjik paylaşımla sanat dünyasını epey heyecanlandırdı.

Tiyatro sahnesinde sergilediği o ritmik dans performansı ise takipçilerinden tam not aldı.

Dans Videosu Sosyal Medyayı Salladı!

Tiyatroya dönecek olan Farah Zeynep Abdullah, 'Yeni gelmedik, geri geldik.' notuyla sahnede dans ettiği anları paylaştı. pic.twitter.com/qAED46FBmo — Populicc (@populicc) September 15, 2026

Sosyal medyayı her zamanki doğal ve filtresiz tarzıyla kullanan ünlü oyuncu provalar ve sahne arkasından kesitleri takipçilerinin beğenisine sundu. Tiyatro sahnesinde özgürce dans ettiği anları video olarak paylaşan Farah Zeynep Abdullah yüksek enerjisi ve neşeli halleriyle göz doldurdu.

Güzel yıldızın videonun altına kondurduğu "Yeni gelmedik geri geldik!" notu ise sahnelere olan özlemini ve iddiasını gözler önüne serdi. Paylaşım kısa sürede dijital platformlarda viral olarak binlerce etkileşim topladı.

Meslektaşlarından ve Hayranlarından Yorum Yağmuru!

Farah Zeynep Abdullah'ın tiyatroya dönüş müjdesi taşıyan bu renkli paylaşımına hem sanat camiasından hem de hayranlarından tebrik mesajları yağdı.

Takipçileri videonun altına adeta içini döktü:

"Sahne seninle çok daha güzel!"

"Tiyatro sahnesine inanılmaz yakışıyorsun zaten..."

"Hangi oyunla geliyorsun, biletler ne zaman satışa çıkacak çabuk söyle!"

Yeni oyununun detayları ve prömiyer tarihi şimdiden büyük merak konusu olan Farah Zeynep Abdullah bu iddialı dönüşüyle tiyatroseverleri heyecanlandırmayı başardı. Bakalım güzel oyuncu sahnede nasıl bir rolle karşımıza çıkacak?