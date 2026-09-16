Cansel Elçin ve Oğlu Atlas'ın Tatlı Pazarlığı Olay Oldu: "Vermeden Önce İmzala!"

Cansel Elçin oğlu Atlas ile eğlenceli bir video paylaştı. "18 yaşına gelince ev, araba mı zeytin mi?" diyerek güldüren oyuncunun paylaşımı haberimizde.

Cansel Elçin ve Oğlu Atlas'ın Tatlı Pazarlığı Olay Oldu:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-09-2026 11:27

Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen oyuncularından Cansel Elçin sosyal medya hesabından oğlu Atlas ile birlikte yer aldığı eğlenceli ve samimi bir videoyu takipçilerinin beğenisine sundu. Başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da ilgiyle takip edilen ünlü isim oğluyla kurduğu tatlı diyalog ve mizahi yaklaşımıyla izleyenleri tebessüm ettirdi.

Vermeden Önce İmzala

Sosyal mecrada yayınladığı neşeli anlarla sık sık adından söz ettiren Cansel Elçin son paylaşımında oğlu Atlas ile eğlenceli bir pazarlığa tutuştu. Elindeki zeytini oğluna gösterek geleceğe dair mizahi bir soru yönelten ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede geniş bir etkileşim aldı.

Videoda oğluna esprili bir dille seslenen Elçin'in "Atlas 18 yaşına gelince bir araba ve ev mi istiyorsun yoksa bu zeytini mi? Vermeden önce imzala." sözleri izleyenleri güldürdü. Küçük Atlas'ın babasının bu eğlenceli ve mizahi sorusu karşısındaki sevimli halleri ise videonun en çok konuşulan detayı oldu.

Takipçilerinden Beğeni ve Yorum Yağdı

Cansel Elçin'in oğlu Atlas ile gerçekleştirdiği bu esprili sözleşme mizansenine sosyal medya kullanıcılarından kısa sürede yüzlerce yorum ve binlerce beğeni geldi. Ünlü oyuncunun hayranları ve meslektaşları videonun altına yoğun ilgi gösterdi.

Paylaşımın altına gelen eğlenceli yorumlar arasında en çok öne çıkanlar "Geleceğe yatırımın en sevimli hali" ve "Harika bir baba-oğul ilişkisi" ifadeleri oldu. Oğlu Atlas ile geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaşan Cansel Elçin bu eğlenceli videoyla sosyal medyada tatlı bir rüzgar estirdi.

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