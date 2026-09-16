Manifest'in Yıldızı Lidya Pınar'dan Milano Çıkarması! Stil Pozlarına Beğeni Yağdı

Manifest grubu üyesi Lidya Pınar Milano tatilinden beyaz elbisesi ve pembe çantasıyla pozlar paylaştı. Güzel yıldızın şık tarzı haberimizde.

Manifest'in Yıldızı Lidya Pınar'dan Milano Çıkarması! Stil Pozlarına Beğeni Yağdı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-09-2026 11:25

Son dönemin en çok konuşulan müzik gruplarından Manifest'in iddialı ve güzel üyesi Lidya Pınar yoğun konser ve stüdyo temposuna kısa bir ara vererek modanın kalbi Milano'ya uçtu. İtalya'nın gözde şehrinde tatilin tadını çıkaran sarışın güzel sosyal medya hesabından yayınladığı neşeli ve stil sahibi fotoğraflarla takipçilerinin beğenisini topladı.

Milano Sokaklarında Beyaz ve Pembe Şıklığı

Şehrin tarihi ve estetik atmosferinde çekildiği kareleri peş peşe takipçilerinin beğenisine sunan Lidya Pınar zarafetiyle adından söz ettirdi. Güzel müzisyen tercih ettiği zayıf ve iddialı beyaz elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Sade ve şık elbisesini pembe bir çanta ile tamamlayarak stiline renkli ve dinamik bir dokunuş katan başarılı isim moda anlayışıyla takipçilerinden tam not aldı. Milano sokaklarında adeta bir moda çekimindeymişçesine poz veren sarışın güzelin doğal ve kendinden emin halleri gözlerden kaçmadı.

Sosyal Medyada Beğeni Yağmuru

Manifest grubunun sevilen üyesinin Milano notuyla paylaştığı renkli tatil kareleri kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve övgü dolu yorum aldı. Hayranları ve sosyal medya kullanıcıları güzel yıldızın stilini ve güzelliğini öve öve bitiremedi.

Paylaşımın altına gelen yorumlar arasında en çok öne çıkanlar "Milano sokakları güzellik görsün!", "Beyaz elbise ve pembe çanta uyumu harika olmuş" ve "Işıl ışıl bakıyorsun Lidya" ifadeleri oldu. Yoğun geçen müzik maratonunun ardından Milano'da moral depolayan Lidya Pınar unutulmaz tatil kombinleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

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