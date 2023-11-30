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Şevval Sam ve Caner Cindoruk “Yan Oda”da buluştu

Star TV için hazırlanan "Yan Oda" dizisinin başrol oyuncuları OGM Pictures tarafından belirlendi.

Şevval Sam ve Caner Cindoruk “Yan Oda”da buluştu
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 30-11-2023 19:01

OGM Pictures tarafından çekilen ve Star TV ekranlarında yayınlanacak olan "Yan Oda" dizisi, yönetmen Çağrı Vila Lostuvalı tarafından yönetilecek. Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dizi, başrollerini deneyimli oyuncular Melek Baykal ve Oktay Çubuk'un üstlendiği "Cevale" ve "Taylan" karakterleri etrafında şekilleniyor. Şevval Sam, Verda karakterini canlandırırken, Caner Cindoruk ise Fikret rolünde izleyicilerle buluşacak. Dizi, ünlü TV sunucusu Verda'nın iş insanı Fikret ile yaşadığı sürpriz evliliğin ardından gelişen olayları konu alacak.

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