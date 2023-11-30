Şevval Sam ve Caner Cindoruk “Yan Oda”da buluştu

OGM Pictures tarafından çekilen ve Star TV ekranlarında yayınlanacak olan "Yan Oda" dizisi, yönetmen Çağrı Vila Lostuvalı tarafından yönetilecek. Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dizi, başrollerini deneyimli oyuncular Melek Baykal ve Oktay Çubuk'un üstlendiği "Cevale" ve "Taylan" karakterleri etrafında şekilleniyor. Şevval Sam, Verda karakterini canlandırırken, Caner Cindoruk ise Fikret rolünde izleyicilerle buluşacak. Dizi, ünlü TV sunucusu Verda'nın iş insanı Fikret ile yaşadığı sürpriz evliliğin ardından gelişen olayları konu alacak.