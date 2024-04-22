Şevval Sam sevgilisi Cem Topçuoğlu ile ilk kez görüntülendi!

Ünlü şarkıcı Şevval Sam ve sevgilisi, sevilen yönetmen Ferzan Özpetek'in yeni filmi "İstanbul Üçlemesi: Meze-Müzik-Muhabbet"nin özel gösterimine birlikte katıldılar. Şık ve zarif görünümleriyle dikkat çeken çift, film gösteriminin yapıldığı mekanda objektiflere poz vererek kameralara pozitif enerjilerini yansıttılar.

Ferzan Özpetek'in sinematografik zenginliği ve duygusal derinliğiyle öne çıkan yeni filmi, izleyicilere İstanbul'un benzersiz atmosferinde unutulmaz bir deneyim sunuyor. "İstanbul Üçlemesi: Meze-Müzik-Muhabbet" filminin özel gösterimi, sinema tutkunlarını ve ünlü isimleri bir araya getirerek geceye renk kattı.