Alper Kul'u Batıran Büyük Yatırım

Alper Kul uzun bir süredir Güldür Güldür'deydi. Projeyi bıraktı. Tek kişilik oyuncuyla sahnelere döndü.

Fatih Altaylı'ya Konuk Oldu

Oyuncu yeni işini anlatmak için Fatih Altaylı'ya konuk oldu. Açıklamalarıyla gündeme oturdu. Alper Kul'un itirafı sosyal medyaya damga vurdu.

Çok Kötü Battım

Yıldız isim bir dönem tarım işine girdiğini açıkladı. Ceviz üretimi yapan Kul'un batış hikayesi izleyenleri şaşırttı. Altaylı oyuncuya "tarımda da batmayasın" deyince büyük itiraf geldi:

"Battım battım. O çok kötü. Ceviz üretiyorum. O ara dediler ki çok para kazanacaksın. Ben de hıyar diyenin peşine gittim. Cevizler Erdek'teler. Pamukta fasulye yetiştirmek gibi bir şey. Her şeyi dört dörtlük yaptık toprak analizleri yapıldı iklim analizleri... Ama üreticilik çok pahalı."

Pahalılıktan Şikayet Etti

Fatih Altaylı bu kez "Neden battın?" diye sordu. Kul "Üretim maliyetleri çok yüksek. Gübre çok pahalı. Ondan sonra ilaçlar çok pahalı. Tam cevizimi satacakken Amerika'dan ithal ceviz geldi..." yanıtını verdi.

Tarım İşinde Devam

Alper Kul tarımcılığa önem verdiği söyledi ve "Ballarım var, zeytinlerim var. 1500 tane zeytinim var. Zeytinyağı üretmeyi umut ediyorum" dedi.