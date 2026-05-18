Gizem Karaca'nın Spor Salonu Paylaşımı Gündem Oldu

Gizem Karaca eşi Kemal Ekmekçi ve kızları Yaz'la birlikte yaptığı sporu paylaştı. Oyuncu gönderiye "Ailecek yapıyoruz bu işi" notunu düştü. Kareler kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Mutlu Evlilik Süreci

Gizem Karaca 2017 yılında iş insanı Kemal Ekmekçi'yle evlendi. 2025'te de kızları Yaz dünyaya geldi.

Sosyal Medya Paylaşımları

Instagram'ı aktif kullanan oyuncu kızıyla karelerini paylaşmayı seviyor. Doğayla iç içe görüntüler takipçilerin içini ısıtıyor.

En son spor salonunda ailece yapılan antrenman görüntülerini yayınlandı. Eğlenceli karelere beğeni yağdı.

Doğayla İç İçe

Çift birkaç yıl önce İzmir'e yerleşmişti. Bahçeli ve havuzlu bir ev yaptırmıştı. Gizem Karaca hayatını burada geçiriyor. Yazı da doğayla iç içe büyütüyor.

Oyunculuğa Ara

Güzel oyuncu evlendikten sonra oyunculuğa ara verdi. Bir süre projelerde yer almadı. Kızının doğumu ile birlikte setlerden iyice uzaklaştı. Şimdilerde ise zaman zaman film projelerinde boy gösteriyor. Dizi setlerinden ise uzak kalmaya devam ediyor.

Gizem Karaca sevenleriyle sosyal medya üzerinden bağ kuruyor ve kendini unutturmamaya çalışıyor. Oyuncunun paylaşımlarına beğeni ve yorum yağıyor.

