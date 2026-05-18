Survivor Yunanistan'da Kaza Geçirmişti! Stavros Floros İlk Paylaşımını Yaptı

Survivor'da yaşanan olay şoke etti. Yarışmacı balık tutmak için denize açılınca olanları oldu. Stavros Floros büyük bir kazaya karıştı. Neredeyse ölümden döndü. Denizde kendisine bir tekne çarptı ve kaza sonrası bacağını kaybetti.

İlk Kez Konuştu

Hastanede tedavisine devam edilen yarışmacı ilk kez konuştu. Destek mesajlarının kendisine moral olduğunu söyledi. Yunanistan dışında dünyanın başka ülkelerinde de mesajlar aldığını açıkladı.

Dua İstedi

Stavros Floros her şeyin iyiye gittiğini ve Tanrı'ya şükrettiğini söyledi ve ekledi: "Bu süreçte edilen dualar benim için büyük anlam taşıyor."

Son Hali

Yarışmacı fotoğrafını da paylaştı. Bu kare onun kaza sonrası ilk görüntüsü oldu.

Miami'de Olduğu Öğrenildi

Acun Ilcalı Yunan basınına konuştu. Floros'un tedavisinin Miami'de devam ettiğini söyledi. Ünlü televizyoncu yapılan konseyde Türk yarışmacılara da konuyla ilgili bilgi verdi.

Sosyal Medyada Gündemde

Stavros Floros'un yaşadıkları sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. Dünyanın en zor yarışması olarak gösterilen Survivor'yla ilgili tartışmalar da devam ediyor.

Kullanıcılar kaza geçiren yarışmacının sağlık durumunu yakından takip ediyor ve dualarıyla destek veriyor.