Şevval Şahin'in hamak yogası sosyal medyayı salladı

Ünlü model Şevval Şahin, her açıklaması ve paylaşımıyla sosyal medyada sürekli konuşulan bir isim, özellikle de iddialı ve cesur pozlarıyla dikkat çekiyor. Aktif olarak kullandığı sosyal medya hesaplarında bu kez hamak yogası yaparken görüntülendiği anları paylaştı.

Şevval Şahin'in spor tayt ve beyaz büstiyeriyle yoga yaptığı kareler kısa sürede sosyal medyada olay oldu.

Yapılan yorumlar arasında, "Nasıl bu kadar fit?", "Her pozunda mükemmel" gibi ifadeler yer aldı.

Şevval Şahin, 2018 yılında Miss Turkey yarışmasında birinci seçilerek tanındı.