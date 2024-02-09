Şevval Şahin'in hamak yogası sosyal medyayı salladı

Ünlü model Şevval Şahin, 2018 Türkiye güzeli olarak tanınıyor ve özel hayatıyla, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarıyla ve yaptığı açıklamalarla sürekli gündemde kalıyor. Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan Şahin, son olarak hamak yogası yaparken görüntülendi. Takipçileriyle paylaştığı bu anlara yoğun ilgi gösterildi.

Şevval Şahin'in hamak yogası sosyal medyayı salladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-02-2024 14:14

Ünlü model Şevval Şahin, her açıklaması ve paylaşımıyla sosyal medyada sürekli konuşulan bir isim, özellikle de iddialı ve cesur pozlarıyla dikkat çekiyor. Aktif olarak kullandığı sosyal medya hesaplarında bu kez hamak yogası yaparken görüntülendiği anları paylaştı.

Şevval Şahin'in spor tayt ve beyaz büstiyeriyle yoga yaptığı kareler kısa sürede sosyal medyada olay oldu.

Yapılan yorumlar arasında, "Nasıl bu kadar fit?", "Her pozunda mükemmel" gibi ifadeler yer aldı.

Şevval Şahin, 2018 yılında Miss Turkey yarışmasında birinci seçilerek tanındı.

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