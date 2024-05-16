Şevket Çoruh'un Serenay Sarıkaya esprisi sosyal medyayı ikiye böldü

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın sevilen karakterlerinden Mesut Komiser'i canlandıran Şevket Çoruh, bir süre önce diziye geri döndü.

Çoruh, rol arkadaşı Özgür Ozan ile bir söyleşiye katıldı ve yaptığı esprili yorumla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Özgür Ozan'a yöneltilen "En son eğlendiğiniz sahne hangisiydi?" sorusuna cevaben, "Şevket'in poposuna şaplak attığımız sahne var ya..." diyerek espri yaptı.

Bu esnada Çoruh ise gülerek, "Yatak sahnemizi mi söylüyorsun? Özgür beyle bir o olmamıştı yatağa da girdik. Milletin yanında Serenay Sarıkaya, bizim yanımızda Özgür Ozan" diye espri yaptı. Bu espri seyircileri kahkahaya boğdu.

İkilinin eğlenceli anlarını sosyal medya üzerinden paylaşan Arka Sokaklar izleyicileri, "Haklısın abi", "Doğru söylüyorsunuz", "Siz gerçekten harika bir ikilisiniz" gibi yorumlarla destek verdi.



Bazı sosyal medya kullanıcıları da bu esprinin yersiz olduğunu söyledi.