İbrahim Çelikkol'lu Binbir Gece Masalları Dizisinin Fragmanı Aylar Sonra Yeniden Yayınlandı!

TRT'nin dijital platformu tabii'nin en iddialı yapımları arasında gösterilen ve başrollerini Türk televizyonlarının iki dev ismi Cansu Dere ile İbrahim Çelikkol'u buluşturan Binbir Gece Masalları dizisi magazin gündemini sarsan krizlerin ardından yeniden kitlesinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Çekimleri ve tanıtımlarıyla büyük yankı uyandıran ancak daha sonra yaşanan talihsiz gelişmeler nedeniyle rafa kaldırılan dizinin fragmanının aylar sonra tekrar yayınlanması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Uyuşturucu Testi Kriziyle Yayın Akışından Çıkarılmıştı

Geçtiğimiz dönemde tabii platformunun yeni sezon projeleri arasında duyurulan ve yayınlanan ilk tanıtımıyla milyonlarda heyecan yaratan Binbir Gece Masalları başrol oyuncusu İbrahim Çelikkol hakkında ortaya atılan iddialarla büyük bir krizin içine sürüklenmişti. Ünlü oyuncunun yasaklı madde testinin pozitif çıktığı yönündeki iddiaların ardından yapım sessizliğe bürünmüş tanıtım fragmanları platformdan silinerek dizi yayın akışından tamamen çıkarılmıştı. Yaşanan bu gelişmeler oyuncunun sevenlerinde büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı.

Aylar Sonra Gelen Fragman Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Aradan geçen ayların ardından Binbir Gece Masalları dizisinin fragmanının yeniden yayınlanması sosyal medyada adeta bomba etkisi yarattı. Kısa sürede trendlere giren tanıtım videosunun ardından izleyiciler ikiye bölündü.

Paylaşılan bazı yorumlarda "Uyuşturucu testi unutuldu mu?" ve bir diğer benzer olayda kadrodan çıkarılan ünlü oyunculara atıfta bulunularak "İsmail Hacıoğlu'nun günahı neydi?" şeklindeki eleştiriler dikkat çekti.

Benzer Krizler Sektörü Sallamıştı

Binbir Gece Masalları ???? #4DörtlükSezon https://t.co/RAtx9k8yIB — tabii (@tabiiresmi) November 1, 2026

Hatırlanacağı üzere benzer bir süreç tabii platformunda yer alacak olan İsmail Hacıoğlu'nun başrolünde olduğu 8 bölümlük Rüzgârlı Pazar dizisinde de yaşanmış test sonucunun pozitif çıkmasının ardından oyuncu TRT'nin Cennetin Çocukları dizisinin kadrosundan da çıkarılmıştı. Sektörde büyük yankı uyandıran bu tür skandalların ardından Binbir Gece Masalları'nın fragmanının yeniden izleyiciyle buluşması dizinin yayın akışına girip girmeyeceği ve platformun nasıl bir strateji izleyeceği sorularını yeniden magazin gündeminin zirvesine taşıdı.