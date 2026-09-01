Şevket Çoruh Kızını Şaşkına Çevirdi! Perde Açılınca...

Şevket Çoruh ile Günay Karacaoğlu’nun kızları Gülenay Çoruh, sevgilisi Batuhan’la nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı attı. Sanat dünyasından çok sayıda ismin katıldığı gecede yüzükleri usta sanatçı Müjdat Gezen taktı. Ancak gecenin asıl sürprizi, Şevket Çoruh’un kızına verdiği nişan hediyesiyle geldi.

Herkes klasik bir altın ya da para takısı beklerken Çoruh’un hazırladığı sürpriz, genç çifti de konukları da şaşırttı.

Yüzükleri Müjdat Gezen Taktı

İlker Ayrık’ın İstanbul’daki çiftliğinde düzenlenen nişan töreni oldukça renkli geçti. Gülenay Çoruh ve Batuhan’ın bu özel gününde ailelerinin yanı sıra yakın dostları ve sanat dünyasından birçok isim de yanlarındaydı.

Gecede en dikkat çeken isimlerden biri de Müjdat Gezen oldu. Usta sanatçı, genç çiftin nişan yüzüklerini takarak mutluluklarına ortak oldu.

Herkes Altın Bekledi, O Anahtarlık Çıkardı

Gecenin en eğlenceli anı ise Şevket Çoruh’un hediye verme sırasında yaşandı. Motosiklet tutkusu herkes tarafından bilinen ünlü oyuncu, kızına sıradan bir nişan hediyesi almak yerine kendi tarzını ortaya koydu.

Çoruh, önce Gülenay ile Batuhan’ın boynuna birer anahtarlık taktı. Genç çift ne olduğunu anlamaya çalışırken davetlilerin de merakı iyice arttı. Tam o sırada perde açıldı ve asıl sürpriz ortaya çıktı.

Perdenin Arkasından Motosiklet Çıktı!

Şevket Çoruh’un kızına nişan hediyesi olarak son model bir motosiklet aldığı görüldü. Altın ya da para yerine motosikleti tercih eden oyuncu, böylece geceye damga vurdu.

Gülenay ve Batuhan’ın şaşkınlığı yüzlerinden okunurken, davetliler de bu sıra dışı hediyeyi alkışlarla karşıladı. Çoruh’un motosiklet tutkusu düşünülünce bu tercih aslında pek de şaşırtıcı değildi.

Kısacası nişanın yüzükleri kadar hediyesi de uzun süre konuşulacak türdendi. Şevket Çoruh, kızının bu özel gününde hem onu şaşırttı hem de kendine has tarzıyla geceye damgasını vurdu.