Serdar Ortaç’tan Radikal Karar! “Artık Yok” Dedi

Serdar Ortaç’tan hayranlarını mutlu eden bir açıklama geldi. Yıllardır alkol ve kumarla mücadelesiyle gündeme gelen ünlü şarkıcı, bu kez hayatında yeni bir sayfa açtığını söyledi. Ortaç, Amasya’nın Suluova ilçesinde verdiği konserde hem şarkılarıyla sevenlerini coşturdu hem de hayatındaki değişimi anlattı.

“Hepsini Bıraktım” Dedi

Suluova Demokrasi Meydanı’nda sahneye çıkan Serdar Ortaç, gece boyunca sevilen şarkılarını seslendirdi. Binlerce kişinin izlediği konserde hayranlarıyla sohbet etmeyi de ihmal etmeyen şarkıcı, yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti.

Ortaç, yıllardır kendisini zorlayan alışkanlıkları geride bıraktığını söyledi. Ünlü şarkıcı, “İçkiyi, sigarayı, aşk, meşki, hatun işlerini hepsini bıraktım. Kumarı da bıraktım” diyerek hayatında ciddi bir değişiklik yaptığını duyurdu.

“Artık Sadece Sizin İçin Şarkı Söyleyeceğim”

Serdar Ortaç’ın sözlerinin en dikkat çeken kısmı ise bundan sonraki hayatına dair söyledikleri oldu. Şarkıcı, artık kendisini daha farklı bir dönemin beklediğini belirterek, “Artık sadece sizin için şarkı söyleyeceğim. Depresyon, bunalım da yok artık” ifadelerini kullandı.

Bu sözler, özellikle uzun süredir Ortaç’ın kariyerini ve özel hayatını takip eden hayranlarını sevindirdi. Şarkıcının daha sakin ve kendisine odaklandığı yeni bir dönem geçirmek istediği mesajı öne çıktı.

Suluova’da Coşkulu Gece

Ortaç’ın konseri de oldukça hareketli geçti. Sevilen parçalarına hep bir ağızdan eşlik eden kalabalık, gece boyunca şarkıcıya destek verdi. Suluova Demokrasi Meydanı’nı dolduran binlerce kişi, Ortaç’ın sahne performansıyla keyifli saatler yaşadı.

Serdar Ortaç’ın açıklamaları ise gecenin en çok konuşulan anlarından biri oldu. Ünlü şarkıcının “Hepsini bıraktım” sözleri, konserin ardından sosyal medyada da gündeme geldi.