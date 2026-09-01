Komedyen Deniz Göktaş’a Çifte Tutuklama! Mahkeme Kararını Verdi

Tahliye kararı verilen komedyen İmran Deniz Göktaş, savcılığın itirazı sonrası yeniden tutuklandı. Göktaş hakkında iki ayrı suçlama bulunuyor.

Komedyen Deniz Göktaş’a Çifte Tutuklama! Mahkeme Kararını Verdi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-09-2026 09:53

Komedyen İmran Deniz Göktaş hakkında yürütülen davada işler yeniden karıştı. Mahkemenin daha önce verdiği tahliye kararının ardından savcılık bu karara itiraz etti. İtirazın kabul edilmesiyle Göktaş, bu kez iki ayrı suçlama nedeniyle yeniden tutuklandı.

Göktaş hakkında “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamaları bulunuyor. Mahkeme, her iki suçlama için de ayrı ayrı tutuklama kararı verdi.

Tahliye Kararı Sonrası Yeni Gelişme

İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesi daha önce Göktaş’ın tahliye edilmesine karar vermişti. Ancak savcılık bu karara itiraz etti. Bunun üzerine İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 31 Ağustos’ta yakalama emri çıkarıldı.

Göktaş, başka bir suçtan tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı. Böylece tahliye edilmesi beklenirken yeniden tutuklama kararıyla karşı karşıya kaldı.

“İfadelerim Politik Mizah”

Göktaş ise duruşmadaki savunmasında yaptığı paylaşımlarda ve gösterilerinde kullandığı sözlerin politik mizah kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Hakaret etme amacı taşımadığını belirten komedyen, suçlamaları kabul etmedi.

Ayrıca hakkında soruşturma olduğunu bilmesine rağmen yurt dışından kendi isteğiyle Türkiye’ye döndüğünü hatırlattı. Bu nedenle kaçma şüphesinin bulunmadığını savundu.

Göktaş’ın avukatları da benzer şekilde müvekkillerinin kaçmayacağını ve delilleri karartma ihtimali olmadığını belirterek savcılığın itirazının reddedilmesini istedi.

Mahkeme Yeniden Tutukladı

Mahkeme ise dosyada somut suç şüphesini gösteren deliller bulunduğunu değerlendirdi. Suçlar için öngörülen cezaların sınırlarını, mevcut delil durumunu ve kaçma şüphesini de dikkate alan mahkeme, Göktaş’ın iki suçtan ayrı ayrı tutuklanmasına oy birliğiyle karar verdi.

Karara karşı İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz edilebilecek. Yani Göktaş hakkındaki hukuki süreç henüz bitmiş değil.

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