Nazlı Sabancı’nın Doğumdan Önceki Karesi Gündem Oldu!

Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı cephesinde bir kez daha bebek heyecanı yaşanıyor. 2021 yılında görkemli bir törenle evlenen çift, 2023’te kızları Arzu Alara’yı kucaklarına almıştı. Şimdi ise aileye yeni bir üye daha katıldı. Nazlı Sabancı, ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşarken oğluna kavuşmadan sadece birkaç saat önce çekilen özel karesini de takipçileriyle paylaştı.

Aile Bir Kez Daha Büyüdü

Nazlı ve Hacı Sabancı’nın ilk çocukları Arzu Alara, 2023 yılında dünyaya gelmişti. Çift, kızlarına Hacı Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı’nın ismini yaşatmak amacıyla “Arzu Alara” adını vermişti.

İlk bebeklerinin ardından ikinci çocuk müjdesiyle büyük bir heyecan yaşayan çift, bu kez bir erkek bebek sahibi oldu. Sabancı ailesi, oğullarına da aileden gelen bir ismi vermeyi tercih etti. Minik bebeğin adı, Hacı Sabancı’nın babası Ömer Sabancı’nın ismini yaşatacak şekilde “Ömer” oldu.

Doğumdan Saatler Önceki Karesi Dikkat Çekti

Taze anne Nazlı Sabancı ise oğluna kavuşmadan hemen önce çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Karnı burnunda verdiği pozda oldukça duygusal anlar yaşayan Sabancı, fotoğrafına “Ömer’e kavuşmadan tam birkaç saat önce” notunu düştü.

Bu özel paylaşım kısa sürede takipçilerinin ilgisini çekti. Özellikle doğumdan yalnızca birkaç saat önce çekilmiş olması, fotoğrafı daha da anlamlı hale getirdi.

Sabancı Ailesinde Çifte Mutluluk

Nazlı ve Hacı Sabancı için şimdi yepyeni bir dönem başlıyor. Arzu Alara’nın ardından Ömer’in de aileye katılmasıyla çift, iki çocuklu bir aile oldu.

Nazlı Sabancı’nın doğum öncesindeki o karesi ise bu özel günün en duygusal anlarından biri olarak hafızalarda kaldı. Sabancı ailesi, minik Ömer’le birlikte mutluluklarını büyütürken, yakınları ve takipçileri de genç anne-babayı tebrik etti.