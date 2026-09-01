Nazlı Sabancı’nın Doğumdan Önceki Karesi Gündem Oldu!

Nazlı Sabancı, ikinci kez anne olmanın sevincini yaşadı. Oğlu Ömer’e kavuşmadan birkaç saat önce verdiği karnı burnunda poz ise sosyal medyada gündem oldu.

Nazlı Sabancı’nın Doğumdan Önceki Karesi Gündem Oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-09-2026 10:24

Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı cephesinde bir kez daha bebek heyecanı yaşanıyor. 2021 yılında görkemli bir törenle evlenen çift, 2023’te kızları Arzu Alara’yı kucaklarına almıştı. Şimdi ise aileye yeni bir üye daha katıldı. Nazlı Sabancı, ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşarken oğluna kavuşmadan sadece birkaç saat önce çekilen özel karesini de takipçileriyle paylaştı.

Aile Bir Kez Daha Büyüdü

Nazlı ve Hacı Sabancı’nın ilk çocukları Arzu Alara, 2023 yılında dünyaya gelmişti. Çift, kızlarına Hacı Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı’nın ismini yaşatmak amacıyla “Arzu Alara” adını vermişti.

İlk bebeklerinin ardından ikinci çocuk müjdesiyle büyük bir heyecan yaşayan çift, bu kez bir erkek bebek sahibi oldu. Sabancı ailesi, oğullarına da aileden gelen bir ismi vermeyi tercih etti. Minik bebeğin adı, Hacı Sabancı’nın babası Ömer Sabancı’nın ismini yaşatacak şekilde “Ömer” oldu.

Doğumdan Saatler Önceki Karesi Dikkat Çekti

Taze anne Nazlı Sabancı ise oğluna kavuşmadan hemen önce çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Karnı burnunda verdiği pozda oldukça duygusal anlar yaşayan Sabancı, fotoğrafına “Ömer’e kavuşmadan tam birkaç saat önce” notunu düştü.

Bu özel paylaşım kısa sürede takipçilerinin ilgisini çekti. Özellikle doğumdan yalnızca birkaç saat önce çekilmiş olması, fotoğrafı daha da anlamlı hale getirdi.

Sabancı Ailesinde Çifte Mutluluk

Nazlı ve Hacı Sabancı için şimdi yepyeni bir dönem başlıyor. Arzu Alara’nın ardından Ömer’in de aileye katılmasıyla çift, iki çocuklu bir aile oldu.

Nazlı Sabancı’nın doğum öncesindeki o karesi ise bu özel günün en duygusal anlarından biri olarak hafızalarda kaldı. Sabancı ailesi, minik Ömer’le birlikte mutluluklarını büyütürken, yakınları ve takipçileri de genç anne-babayı tebrik etti.

Benzer Haberler
Tupac’ın Ölümünde Perde Aralandı! Katili İçin Karar Çıktı Tupac’ın Ölümünde Perde Aralandı! Katili İçin Karar Çıktı
Kalp Krizi Sonrası İlk Paylaşım! Cem Yılmaz Bakın Nereye Gitti Kalp Krizi Sonrası İlk Paylaşım! Cem Yılmaz Bakın Nereye Gitti
Vedat Milor Hakkında Bomba İddia! Vedat Milor Hakkında Bomba İddia!
İzmir’de Manifest Konseri Sonrası Şaşırtan Görüntüler! İzmir’de Manifest Konseri Sonrası Şaşırtan Görüntüler!
Murat Dalkılıç’tan Şoke Eden İtiraf: Günlerce Komadaydım Murat Dalkılıç’tan Şoke Eden İtiraf: Günlerce Komadaydım
Tuğba Ekinci Bombayı Patlatıyor! Yeni Şarkı Yolda Tuğba Ekinci Bombayı Patlatıyor! Yeni Şarkı Yolda
ÇOK OKUNANLAR
Metal Kaşıklar Vücuduna Yapıştı! Pelin Akil'den Şaşkınlık Yaratan Sosyal Medya Paylaşımı
  • 28-08-2026 10:36

Metal Kaşıklar Vücuduna Yapıştı! Pelin Akil'den Şaşkınlık Yaratan Sosyal Medya Paylaşımı

Zindandan Tahta Uzanan Bir Efsane! Aşk ve Taht'ın Yeni Tanıtımı Yayınlandı
  • 29-08-2026 13:30

Zindandan Tahta Uzanan Bir Efsane! Aşk ve Taht'ın Yeni Tanıtımı Yayınlandı

Devrim Özkan'dan Ege Sularında Tekne Şov! Tatil Pozları Sosyal Medyayı Salladı
  • 27-08-2026 08:59

Devrim Özkan'dan Ege Sularında Tekne Şov! Tatil Pozları Sosyal Medyayı Salladı

Kubat'tan Unutulmayacak Yorum! Teoman'ın İki Çocuk Şarkısını Seslendirdi
  • 29-08-2026 12:58

Kubat'tan Unutulmayacak Yorum! Teoman'ın İki Çocuk Şarkısını Seslendirdi

Cem Yılmaz’dan Sevindiren Haber! Hastaneden Taburcu Oldu
  • 31-08-2026 20:51

Cem Yılmaz’dan Sevindiren Haber! Hastaneden Taburcu Oldu