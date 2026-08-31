Sevim Emre’den Olay Poz! “Yapay Zeka” İddiasına Sert Yanıt

Sevim Emre’nin bikinili pozu sosyal medyada gündem oldu. Fotoğraftaki efekt için “yapay zekâ” yorumları yapılınca ünlü isimden dikkat çeken yanıt geldi.

Sevim Emre’den Olay Poz! “Yapay Zeka” İddiasına Sert Yanıt
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-08-2026 22:10

Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti. Bikinili pozunu takipçileriyle paylaşan Emre’nin fit görüntüsü kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ancak fotoğrafta dikkat çeken tek detay fiziği değildi. Sevim Emre’nin yüzündeki efekt, bazı takipçilerin de gözünden kaçmadı. Sosyal medyada fotoğrafın filtreli olduğu ve hatta yapay zekâ kullanılarak hazırlandığı yönünde yorumlar yapılınca Emre’den cevap gecikmedi.

Paylaşımı Kısa Sürede Gündem Oldu

Sevim Emre’nin sosyal medya hesabından yayınladığı poz, kısa sürede takipçilerinin ilgisini çekti. Paylaşımın altı övgü dolu yorumlarla dolarken, bazı kullanıcılar ise fotoğraftaki görüntünün doğallığını sorguladı.

Özellikle yüzündeki efekt üzerinden yorum yapanlar, fotoğrafta yapay zekâ ya da yoğun filtre kullanılmış olabileceğini öne sürdü. Emre ise bu yorumları görmezden gelmek yerine doğrudan yanıt vermeyi tercih etti.

“Rabbim Cömert Davranmış”

Sevim Emre’ye destek veren isimlerden biri de sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci oldu. Ciğerci, Emre’nin paylaşımının altına “Güzeller güzeli Sevim ablam, nazar değmesin sana” diyerek güzel bir yorum bıraktı.

Bu yoruma cevap veren Sevim Emre, hakkında yapılan “yapay zekâ” yorumlarına da gönderme yaptı. Emre, “Akıllarını yapay zekâyla bozmuşlar. Hiç işim olmaz Selinciğim. Rabbim cömert davranmış, şükürler olsun” sözleriyle esprili bir yanıt verdi.

Takipçilerinden Övgü Yağdı

Emre’nin paylaşımı sosyal medyada farklı yorumları beraberinde getirse de genel olarak takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Kimi kullanıcılar fotoğrafı beğenirken kimi de kullanılan efekt üzerinden yorum yaptı.

Sevim Emre ise verdiği cevapla konuya kendi tarzında noktayı koymuş oldu. Özellikle “Rabbim cömert davranmış” sözleri, paylaşımın en çok konuşulan kısmı haline geldi.

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