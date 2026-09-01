Chloe Loughnan Hamile! Serdar Ortaç’ın Sözleri Gündem Oldu

Serdar Ortaç’la 2014-2019 yılları arasında yaptığı evlilikle tanınan Chloe Loughnan, bu kez bambaşka bir haberle gündemde. İrlandalı model, anne olmaya hazırlandığını sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

Loughnan, karnı belirginleşmiş pozlarını takipçileriyle paylaşırken gönderisine “Şimdiye kadarki en sevdiğim bölüm” notunu düştü. Bu paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü. Böylece Chloe’nin bir süredir birlikte olduğu mimar sevgilisi Fergus Hennessy ile bebek heyecanı yaşadığı ortaya çıktı.

Mutluluğunu Böyle Paylaştı

Chloe Loughnan’ın hamilelik pozları sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Ünlü model, özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de bu kez mutluluğunu takipçileriyle paylaşmak istedi.

Fergus Hennessy ile aşk yaşayan Loughnan, 2023 yılında sevgilisinden gelen evlilik teklifine “Evet” demişti. Şimdi ise çift, ilişkilerinde yepyeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Serdar Ortaç’ın Sözleri Yeniden Gündemde

Chloe’nin hamilelik haberi, ister istemez eski eşi Serdar Ortaç’ın yıllar önce yaptığı açıklamaları da yeniden gündeme getirdi. Ortaç, evlilikleri sırasında çocuk sahibi olmayı çok istediğini ve bu isteğini Chloe’ye sık sık dile getirdiğini anlatmıştı.

Hatta 2017 yılında yaptığı bir açıklamada, çocuğu olmazsa evlat edinmeyi düşündüğünü söylemişti. Ancak çiftin evliliği 2019 yılında sona erdi.

Yollar Ayrıldı, Hayatlar Değişti

Boşanmanın ardından ikilinin adı nafaka ve haciz iddialarıyla da sık sık magazin gündemine gelmişti. Serdar Ortaç, ayrılığın ardından evliliği konusunda özeleştiri yaparken Chloe Loughnan ise geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada nafaka almadığını söylemişti.

Şimdi ise eski çiftin hayatında bambaşka bir dönem var. Chloe Loughnan, yeni hayatında anne olmaya hazırlanırken mutluluğunu sevenleriyle paylaşmanın heyecanını yaşıyor.