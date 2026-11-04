Şevket Çoruh Dubai'deki Savaş Dehşetini Anlattı: "Kafamın Üzerinden Füzeler Geçiyordu!"

Türk tiyatro ve sinema dünyasının usta ismi Şevket Çoruh konuk olduğu YouTube programında yaptığı samimi ve sarsıcı açıklamalarla magazin gündeminin zirvesine yerleşti. Kariyerinin geçmişine, Baba Sahne'nin kuruluş sürecine, kızının nişan hediyesine ve Dubai'de yakalandığı savaş dehşetine dair ilk kez bu kadar net konuşan başarılı oyuncu yaşadığı ilginç anıları izleyicilerle paylaştı.

Dubai'de Savaş Ortasında Mahsur Kaldı

Bir Baba Hamlet oyununu sahnelemek üzere meslektaşı İlker Ayrık ve ekibiyle birlikte Dubai'ye giden Şevket Çoruh ABD-İsrael ve İran arasındaki savaşın patlak vermesiyle birlikte hayatının şokunu yaşadı. Temsilin ani bir kararla iptal edildiğini belirten ünlü oyuncu o korku dolu anları şu sözlerle anlattı:

"Organizatör ağlayarak geldi. 'Şevket Bey savaş çıktı oyun iptal' dedi. Beni bir arabaya bindirdiler. Kafamın üzerinden füzeler geçiyordu. Savunma füzeleri onları vuruyor parçaları yere düşüyordu. Gerçekten distopik bir şeyin içindeydik."

Savaş tüm şiddetiyle sürerken insanların otel havuzlarında tatil yapmaya devam etmesine şaşırdığını belirten Çoruh "Bir tarafta füzeler uçuşuyordu diğer tarafta insanlar havuza giriyordu. Savaş çok iğrenç bir şey. Kimsenin kılına bile değmesin" diyerek duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

"Yılan Hikayesi'nden Yol Masrafım Çıkmadığı İçin Ayrıldım"

Geçmişteki zor günlerine de değinen Şevket Çoruh 90'ların unutulmaz yapımı Yılan Hikayesi dizisinden neden ayrıldığını ilk kez açıkladı. O dönem Esenkent'te oturup çekimler için Yeşilköy'e gittiğini belirten oyuncu kazandığı paranın yol masrafını bile karşılamadığını ifade ederek şunları söyledi:

"Aldığım para oraya gelip gitmeme yetmiyordu. 'Kusura bakmayın, ben gidiyorum' dedim. İyi ki de gitmişim. Çünkü çocuğumun bez parasını bakkala yazdırdığım günler oldu. O dönem beni biraz hırpaladı."

Müjdat Gezen Vefası ve Baba Sahne'nin Kuruluş Hikayesi

Hayatında en çok borç aldığı kişinin usta tiyatrocu Müjdat Gezen olduğunu vurgulayan Çoruh Baba Sahne'yi kurarken ve yaşatırken yaşadığı ekonomik zorluklarda ustasının kendisine sarıldığını şu sözlerle anlattı:

"Müjdat Gezen'den aldığım borcun haddi hesabı yoktur. Hepsini ödedim. Baba Sahne'nin banka kredilerini ödeyemediğimiz zaman kapımızı çalıp bize para yolladı. 'Hocam, bu paraları nereden buluyorsun?' dediğimizde 'Boşver' derdi. Duvarındaki tabloları satan bir adamdı. Hayatımda başıma gelen en iyi şeylerden biridir. Ona binlerce kez teşekkür ediyorum."

Baba Sahne'nin 10'uncu yılına hazırlandığını müjdeleyen Çoruh sahnenin gelecek kuşaklara kalmasını istediğini belirterek tiyatronun hemen yanına yalnızca çocuklar için tasarlanacak Bebe Sahne'yi açacağının da müjdesini verdi.

Kızının Nişanında Altın Yerine Motosiklet Aldı

Klasik bir baba olmadığını kızı Gülenay'ın nişanında yaptığı sürprizle gösteren ünlü oyuncu altın takmak yerine kızına motosiklet hediye ettiğini söyledi. Gençliğinde motosiklet istemesine babasının engel olduğunu belirten Çoruh "Ona unutamayacağı bir hediye vermek istedim. Belki 50 sene sonra 'Babam bana bunu almıştı' diyecek. Ama hala sürekli korkuyorum düştü mü diye" diyerek esprili bir dille babalık kaygılarını paylaştı.

Yıllarca rol aldığı efsane dizi Arka Sokaklar'daki Mesut Komiser karakteri yüzünden sokakta hala gerçek polis zannedildiğini belirten Şevket Çoruh "Kızımı bul, köpeğimi bul, cep telefonum kayıp diyenler oldu. Sen Mesut Komiser değil misin? diye soruyorlardı. Gerçek polis olmadığımı anlatmak çok zor oldu" diyerek izleyicileri güldürdü.