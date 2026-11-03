Aybüke Pusat Sürprizi! Çağatay Ulusoy’la Başrolde

Çağatay Ulusoy “Eşref Rüya”nın finalinin ardından çok bekletmeden yeni projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Üstelik bu kez izleyiciyi Eşref’in geçmişine götürecek. “Eşref Tek” adıyla hazırlanan yeni dizinin kadın başrol oyuncusu da belli oldu. Birsen Altuntaş’ın haberine göre Ulusoy’a bu projede Aybüke Pusat eşlik edecek. Pusat hikâyede Derin karakterini canlandıracak ve aksiyon sahneleriyle ön plana çıkacak.

Aybüke Pusat Derin Karakteriyle Geliyor

Prime Video’da yayınlanması planlanan 8 bölümlük dizide Derin karakterinin hikâyede önemli bir yeri olacak. Hatta yapım ekibinin bu rol için özellikle aksiyon sahnelerinde yer alabilecek bir oyuncu aradığı tercihini de Aybüke Pusat’tan yana kullandığı belirtildi.

Pusat’ın Çağatay Ulusoy’la nasıl bir uyum yakalayacağı şimdiden merak konusu. İkilinin karakterleri arasında nasıl bir ilişki yaşanacağı ise henüz açıklanmadı. Ancak aksiyon ağırlıklı bir hikâyenin izleyiciyi beklediği anlaşılıyor.

Güçlü Ekip Bir Araya Geliyor

Dizinin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar otururken senaryo Ethem Özışık’ın imzasını taşıyor. Sekiz bölümden oluşacak yapımın çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanması planlanıyor.

Oyuncu kadrosunda dikkat çeken bir başka isim de Görkem Sevindik. Sevindik, dizide Kadir karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Eşref’in Gençlik Yılları Anlatılacak

“Eşref Tek” için en önemli ayrıntılardan biri de “Eşref Rüya”nın devamı olmaması. Yeni dizi Eşref’in geçmişine odaklanacak. Genç Eşref’in Kıbrıs’tan İstanbul’a gelişi ve yeraltı dünyasına adım atma süreci ekrana taşınacak.

Hatırlanacağı üzere Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in başrollerini paylaştığı “Eşref Rüya”, iki sezonun ardından 10 Haziran 2026’da final yapmıştı. Şimdi gözler Eşref’in gençlik hikâyesini anlatacak yeni projede. Özellikle Aybüke Pusat’ın canlandıracağı Derin’in hikâyeye nasıl yön vereceği merakla bekleniyor.