Ferhat Göçer'den Yıllar Sonra Gelen Cerrahlık İtirafı: "Ağlaya Ağlaya Bıraktım!"

Kadife sesi ve unutulmaz şarkılarıyla Türk pop müziğine damga vuran Ferhat Göçer müzisyen kimliğinin yanı sıra tıp fakültesi mezunu bir genel cerrah olmasıyla da her zaman takdir toplamıştı. Katıldığı Cemre ile TBT programında samimi açıklamalarda bulunan ünlü sanatçı yıllarca büyük emek verdiği hekimlik mesleğini neden ve nasıl bıraktığını ilk kez bu kadar açık bir dille anlattı. Göçer'in tıp dünyasından sahnelere uzanan duygusal yolculuğu magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

"Kadro Olmayınca Depresyona Girdim"

Tıp fakültesini bitirdikten sonraki ilk süreçte müzik aşkının ağır bastığını belirten Ferhat Göçer o dönem yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi:

"Fakülteyi bitirdikten sonra uzmanlık sınavını kazanamadım. O sırada Devlet Opera ve Balesi'nin başında Yekta Kara vardı. Kendisine gittiM 'Hekimlik yapmak istemiyorum ben sanatçı olmak istiyorum. Üç yıldır burada koroda çalışıyorum kadro şansım var mı?' dedim. 'Ferhat kusura bakma kadro madro yok' dedi. Mecburi hizmete gitmek zorunda kaldım depresyona girdim."

Müzik Aşkı Genel Cerrahiyi Kazandırdı

Girdiği mecburi hizmet ve depresyon sürecinden yine müzik tutkusuyla çıktığını aktaran ünlü şarkıcı İstanbul'da Genel Cerrahi asistanlığını kazanma hikayesini anlattı:

"Tekrar konservatuvara başlamak, tekrar müziğe dönme heyecanıyla belki normalden TUS'a çalışırken ben 3-4 kat motivasyonla çalıştım. Güzel bir puanla İstanbul'da genel cerrahi asistanlığını kazandım. Konservatuvara en yakın olan lokasyondaki hastaneyi seçtim ki rahatlıkla sonrasında tekrar konservatuvarda devam edebileyim diye. Sonra da bambaşka yeni bir dönem açıldı hayatımda."

"En Ufak Bir Hata Hastanın Hayatına Mal Olabilir"

2015 yılına kadar hem müzik kariyerini hem de cerrahlık mesleğini bir arada yürütmeyi başaran Göçer mesleği bırakma kararı aldığı anı ve yaşadığı vicdani sorumluluğu şu sözlerle açıkladı:

"2015 yılında artık ikisini birlikte yürütmemem gerektiği kanaatine vardım. Çok kolay bir şey değil hekimlik yapıyorsunuz, yıllarca oraya da bir emek harcamışsınız. Ben bir şeyleri öyle kolay bırakabilen de bir adam değilim. Hekimlik mesleğinin yüce bir meslek olması vesilesiyle bırakmakta çok zorluk çektim. Ama en son ağlaya ağlaya bıraktım. En ufak bir hata hastanın hayatına mal olabilir. Kendimi sorgulamaya başladığım herhangi bir yetersizlik riski gördüğüm anda mesleği bıraktım."

Sanat hayatındaki yoğun tempo ile cerrahlığın getirdiği yüksek sorumluluğu tartarak mesleğe vedasını duygu dolu anlarla aktaran Ferhat Göçer'in bu açıklamaları hem hayranları hem de tıp camiası tarafından büyük bir takdirle karşılandı.