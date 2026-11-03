Asil Gök ve Derya Uluğ Evleniyor! 10 Yıllık Aşkta Düğün Tarihi Belli Oldu

Magazin dünyasından yüzleri gülümseten bir haber geldi! Ünlü şarkıcı Derya Uluğ yaklaşık 10 yıldır birlikte olduğu müzisyen sevgilisi Asil Gök ile dünyaevine girmeye hazırlanıyor. Uzun yıllardır aşklarını gözlerden uzak ama dolu dolu yaşayan çift sonunda evlilik için geri sayıma başladı. Şubat ayında gelen evlilik teklifinin ardından haziran ayında nişanlanan ikilinin düğün hazırlıklarında da sona yaklaşıldı. Üstelik merakla beklenen düğünün tarihi ve yapılacağı yer de belli oldu.

Derya Uluğ ve Asil Gök'ten Müjdeli Haber!

Okyanus, Kanunlar Gibi ve Nefes gibi şarkılarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Derya Uluğ özel hayatıyla da gündeme geldi. Ünlü şarkıcı uzun süredir hayatını paylaştığı Asil Gök ile artık evlilik yolunda son adımı atıyor.

Çiftin mutluluğu aslında şubat ayında gelen evlilik teklifiyle başlamıştı. Asil Gök sevgilisi Derya Uluğ'a romantik bir şekilde evlenme teklif etmiş ünlü şarkıcı da bu teklife "Evet" yanıtını vermişti. Bu güzel gelişmeyi sosyal medya hesaplarından paylaşan ikili takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı almıştı.

Düğün Tarihi ve Yapılacağı Yer Belli Oldu!

Hürriyet'ten Cansu Topçu'nun haberine göre 10 yıllık aşkı evlilikle taçlandıracak çiftin düğün tarihi de netleşti. Derya Uluğ ve Asil Gök 25 Kasım 2026 Çarşamba günü nikâh masasına oturacak.

Ünlü çift bu özel gün için İstanbul'un Zincirlikuyu semtindeki bir oteli tercih etti. Böylece düğün hazırlıklarında da önemli bir aşama geride kalmış oldu.

Haziran Ayında Nişanlanmışlardı

Derya Uluğ ve Asil Gök haziran ayında aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanmıştı. Yüzüklerini takarak evlilik yolunda ilk ciddi adımı atan çift şimdi düğün heyecanı yaşıyor. 10 yıllık ilişkinin mutlu sona ulaşacak olması hayranlarını da sevindirdi. Şimdiden ikiliye mutluluklar!