Aydan Şener’in Acı Kaybı! “Canım Meleğim”

Yeşilçam’ın unutulmaz güzellerinden Aydan Şener hayranlarını üzen bir haberle gündeme geldi. 1981 yılında Türkiye güzeli seçildikten sonra oyunculuk kariyerinde önemli işlere imza atan ünlü isim çok sevdiği köpeği Deyzi’yi kaybetti. Patili dostunun ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşayan Şener acısını sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla takipçileriyle paylaştı.

Aydan Şener’i Yıkan Kayıp

Yıllardır ekranlarda ve beyaz perdede izlediğimiz Aydan Şener özel hayatından gelen bu üzücü haberle sevenlerini de hüzne boğdu. Özellikle hayvan sevgisiyle bilinen oyuncu köpeği Deyzi’ye veda ederken yaşadığı üzüntüyü kelimelere döktü.

Şener’in paylaşımında kullandığı ifadeler Deyzi’yle arasında ne kadar güçlü bir bağ olduğunu bir kez daha gösterdi. Ünlü oyuncunun sözleri kısa sürede takipçilerinin dikkatini çekerken paylaşımın altına çok sayıda başsağlığı ve destek mesajı geldi.

“Hiç Unutamayacağım Seni”

Aydan Şener, can dostuna veda ettiği paylaşımında duygularını şu sözlerle anlattı: “Güle güle kuzum... Bana yaşattığın bütün güzellikler için çok teşekkür ederim... Çok özleyeceğim, hiç unutamayacağım seni canım meleğim Deyzi.”

Şener’in “Canım meleğim” diye seslendiği Deyzi’ye yazdığı bu veda hayvan dostunu kaybetmenin ne kadar zor olduğunu bir kez daha hatırlattı. Birlikte geçirilen güzel günlere teşekkür eden oyuncunun sözleri takipçilerini de duygulandırdı.

Yeşilçam’dan Bugüne Sevilen Bir İsim

1981 Türkiye güzeli seçilmesinin ardından oyunculuğa adım atan Aydan Şener özellikle Çalıkuşu dizisiyle hafızalara kazındı. Kariyeri boyunca Mühürlü Güller ve Yüzleşme gibi yapımlarda da rol alan Şener yıllardır ekranların sevilen yüzleri arasında yer alıyor.

Ancak bu kez hayranları onu yeni bir projesiyle değil hayatındaki çok özel bir dostuna vedasıyla konuşuyor. Deyzi’nin kaybı nedeniyle büyük üzüntü yaşayan Şener’e sevenlerinden destek mesajları gelmeye devam ediyor.