Bomba Transfer! Grand Maison İstanbul'un Defne'si Demet Özdemir Oldu

Dijital içerik platformu Amazon Prime Video'nun şimdiden yılın en iddialı yapımları arasında gösterilen yeni orijinal dizisi Grand Maison İstanbul ile ilgili merakla beklenen başrol müjdesi nihayet geldi. DASS Yapım imzasıyla Aralık ayında sete çıkmaya hazırlanan global ölçekteki projede günlerdir magazin kulislerinde kimin oynayacağı büyük merak konusu olan Defne karakteri için Türk dizilerinin aranan yüzü Demet Özdemir ile resmi anlaşma sağlandı.

Kerem Bürsin ile Demet Özdemir Aynı Prodüksiyonda!

Uluslararası Emmy ödüllü başarılı yönetmen Umut Aral'ın yönetmen koltuğunda oturacağı dizinin erkek başrolünde yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin'in Ateş karakteriyle yer alacağı daha önce duyurulmuştu. Kerem Bürsin'e başrolde eşlik edecek kadın yıldızın kim olacağı büyük bir merakla beklenirken tercihin başarılı ve ödüllü oyuncu Demet Özdemir'den yana olması sektörde bomba etkisi yarattı. İki güçlü ismi aynı projede buluşturan yapım şimdiden hem Türkiye'de hem de dünya genelindeki dizi hayranlarının markajına girdi.

Dünya Pazarını Hedefleyen Global Bir Prodüksiyon

Amazon Prime Video'nun yalnızca Türkiye pazarı için değil doğrudan dünya pazarına yönelik global orijinal yapımları arasında konumlandırdığı Grand Maison İstanbul uluslararası standartlardaki teknik altyapısı ve dev bütçesiyle dikkat çekiyor. Gastronomi ve tutku dolu hikâyesiyle şimdiden büyük merak uyandıran dizinin Aralık ayındaki set başlangıcı heyecanla beklenirken, Demet Özdemir ve Kerem Bürsin ikilisinin ekran uyumu şimdiden sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına yerleşti.