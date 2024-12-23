Sevgilisiyle görüntülenen Halil İbrahim Ceyhan’dan muhabirlere sert tepki!

Başarılı oyuncu Halil İbrahim Ceyhan, önceki gece kız arkadaşıyla birlikte Kuruçeşme’de bir mekân çıkışında görüntülendi. Ancak flaşların patlamasıyla Ceyhan, sinirli bir şekilde tepki gösterdi.

Sevgilisiyle görüntülenen Halil İbrahim Ceyhan’dan muhabirlere sert tepki!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-12-2024 10:06

Gergin Anlar Yaşandı
Taksiye bineceği sırada aniden arkasını dönerek mekâna giren Halil İbrahim Ceyhan, görüntü almak isteyen muhabirlerle karşılaşınca sert tavırlarıyla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, muhabirlerin yanına gelerek, “Çektiğiniz görüntüyü silin. Özel hayatıma müdahale edemezsiniz” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Kız Arkadaşından Sakinleştirici Müdahale
Halil İbrahim Ceyhan’ın tepkileri çevrede gerginlik yaratırken, kız arkadaşı duruma müdahale ederek muhabirlerden özür diledi ve ortamı sakinleştirdi. Ceyhan’ın bu agresif tavırları, hayranları arasında tartışma konusu oldu.

 

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