Sevgilisiyle görüntülenen Halil İbrahim Ceyhan’dan muhabirlere sert tepki!

Gergin Anlar Yaşandı

Taksiye bineceği sırada aniden arkasını dönerek mekâna giren Halil İbrahim Ceyhan, görüntü almak isteyen muhabirlerle karşılaşınca sert tavırlarıyla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, muhabirlerin yanına gelerek, “Çektiğiniz görüntüyü silin. Özel hayatıma müdahale edemezsiniz” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Kız Arkadaşından Sakinleştirici Müdahale

Halil İbrahim Ceyhan’ın tepkileri çevrede gerginlik yaratırken, kız arkadaşı duruma müdahale ederek muhabirlerden özür diledi ve ortamı sakinleştirdi. Ceyhan’ın bu agresif tavırları, hayranları arasında tartışma konusu oldu.