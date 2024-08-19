Sevgilisiyle barışan İrem Helvacıoğlu'ndan sarmaş dolaş yatak pozu

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Ural Kaspar ile yeniden barıştı. Evlilik hazırlıkları yaparken beklenmedik bir şekilde ayrılan çift, aşklarına bir şans daha verme kararı aldı.



İrem Helvacıoğlu, sosyal medya hesabında sevgilisiyle yatakta sarmaş dolaş verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. Paylaşıma "Ben aşırı seviyorum" notunu düştü. Bu samimi kare, çiftin yeniden bir araya geldiklerinin ve ilişkilerine yeniden odaklandıklarının bir göstergesi olarak dikkat çekti.

Helvacıoğlu ve Kaspar’ın yeniden bir araya gelmeleri, hayranları tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.