"Sevgilim, Görümcem ve Ben": Nilperi Şahinkaya'nın Paylaşımı Sosyal Medyada Olay Yarattı

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, yönetmen Baturalp Bekar ile olan yeni aşkını sosyal medyada gözler önüne serdi. Şahinkaya, sevgilisi ve Baturalp Bekar'ın kız kardeşiyle çekilen fotoğrafı yayınladı. Ünlü oyuncu, paylaşımına "Sevgilim, görümcem ve ben" notunu düştü.

Baturalp Bekar İle Aşkları Dolu Dizgin

Nilperi Şahinkaya, kısa bir süre önce yönetmen Baturalp Bekar ile yeni bir birlikteliğe başlamıştı. Çiftin ilişkisi tüm hızıyla devam ediyor. Âşıklar, asansör içinde ayna karşısında poz verdi. İkili, mutlu anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

"Görümcem ve Ben" Notuyla Dikkat Çekti

Nilperi Şahinkaya, Baturalp Bekar'ın kız kardeşinin de yer aldığı bir fotoğrafı daha yayınladı. Şahinkaya'nın bu paylaşımına eklediği not ise dikkat çekti. Oyuncu, gönderisinin altına "Sevgilim, kız kardeşi yani görümcem ve ben" yazdı. Bu samimi ve espri dolu paylaşım, sosyal medyada çok konuşuldu.

Evlilik Anlaşması İddialarını Yalanlamıştı

Nilperi Şahinkaya ve Baturalp Bekar, geçtiğimiz günlerde Bebek'te bir mekânda eğlenirken evlilik anlaşması üzerine konuştukları iddia edilmişti. Şahinkaya, mekân çıkışında gazetecilere açıklama yapmıştı. Oyuncu, ilişkilerinin yeni başladığını belirtmişti. Şahinkaya, "Evlilik anlaşması da aramızdaki geyik muhabbetiydi" ifadelerini kullanmıştı.